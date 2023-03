Atentado a Cristina: la Cámara Federal pidió que la causa vaya a juicio oral

La Cámara Federal urgió este miércoles a los investigadores a elevar a juicio oral a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como coautores materiales de la tentativa de homicidio agravado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de Nicolás Carrizo, el jefe de la banda de “los copitos” que fue procesado como un partícipe secundario del plan.

Así lo se resolvió en un fallo, en donde se volvió a rechazar la prisión domiciliaria que había solicitado Carrizo y al que se oponía la ex presidenta.

“Instar a la jueza -teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa- que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”, escribieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Por su parte, su colega Mariano Llorens afirmó: “Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva, por lo que, al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio”.

El intento de asesinato contra la vice ocurrió el 1° de septiembre en la puerta del edificio encallado en Juncal y Uruguay donde todos los días se reunían cientos de militantes a expresarle su apoyo luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera que la condenaran a 12 años de prisión en la causa Vialidad.

Las manifestaciones se erigieron allí con la idea de acompañar a Cristina en un contexto en el que se habían sucedido distintos hechos de violencia que tuvieron como víctimas a dirigentes políticos, como aquellos que protagonizaron los referentes de Revolución Federal.

En ese contexto, Sabag Montiel se acercó y le apuntó en la cara con una Bersa calibre .32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. En tanto, su novia, Brenda Uliarte, también estaba allí, pero logró irse del lugar sin que la militancia advirtiera. (DIB)