Economía: estanflación y ambiente recesivo en el país

Claudio Zuchovicki, economista especialista en finanzas y director de la bolsa de Buenos Aires, confirmó que Argentina está "en un ambiente económicamente recesivo" y que estamos en una estanflación.

"Hay una inflación del 6% y el consumo de tarjeta de crédito está un 4%. Eso genera un freno a la hiperinflación porque no hay pesos, no se puede comprar y no hay dinámica", informó en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal.

"Hoy el 60 o 70% de los asalariados no llegan a fin de mes. Y ya no se consiguen tasas de interés por debajo de la inflación como para acumular porque el estado se lleva todo el dinero vía colocaciones financieras y está pagando por encima de la inflación para que los bancos le renueven los créditos", argumentó el especialista.

También puntualizó en la economía informal, a la que calificó como "muy alta" y "completamente desigual".

"Hay tanta cultura inflacionaria en Argentina que se hizo una cobertura de ella", destacó Zuchovicki. Y puntualizó que también hay un stock de ahorro privado "bastante alto" porque "se veía venir a la distancia que se quedaban sin reserva" y por el control de precios.

Por último, se refirió al último canje de deuda con los bancos y determinó que "atan de manos" al próximo gobierno: "La bomba es tremenda, pero es desactivable".