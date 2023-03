El "cervecero" quiere extender el respiro

Tras haber logrado su segunda victoria en diez partidos jugados, Quilmes -que necesita seguir sumando-visitará este sábado a las 21 a Pico FC en el "Parque Ángel Larrea" de La Pampa, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet.

El "cervecero" logró tomar aire en su choque con Del Progreso en Río Negro, donde no sufrió sobresaltos y con puntos muy trabajados logró controlar al elenco local.

Durante toda la noche, la presencia de un activo Dupuy en el poste bajo y Eseverri lastimando con los bombazos desde 6,75 provocaron que la distancia entre ambas parcialidades sea amplia.

A pesar de que llegó al cuarto final con una gran diferencia, acostumbrado a sufrir los segmentos finales, nunca sacó el pie del acelerador y, siendo punzante en la zona pintada junto a un escurridizo Aristu, aplastó al equipo de Kass por 87-64.

Fue un importante triunfo en el sentido de que el "tricolor", con tantas derrotas encima, había caído varias posiciones, llegando al límite entre el play off y el play in. Ahora, quedó dentro de los diez primeros, pero no puede relajarse.

Todo debe jugarse como una final y en frente, está el cuadro pampeano que lo supera por una posición en la tabla (8°), hace cuatro choques que no pierde en casa y ostenta un récord de 13 triunfos con 16 derrotas.