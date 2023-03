Santilli: "En cada rincón de la Provincia veo una ausencia de salud para los ciudadanos"

El estado de abandono del Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata (HIGA) comenzó a tener relevancia a nivel provincial por la circulación de imágenes sobre las condiciones en las que trabaja el personal de salud.

Al respecto, el diputado nacional de Juntos y candidato a Gobernador, Diego Santilli, denunció a través de un hilo de Twitter la poca correlación entre el discurso del actual gobernador y el estado de los hospitales en la provincia.

En exclusiva con El Marplatense, Santilli manifestó que "en cada rincón de la Provincia veo una ausencia de salud para los ciudadanos. Entonces cuando ves la falta de inversión, de atención, hospitales como el Néstor Kirchner que lo inauguraron cuatro veces en La Matanza y no está, decís dónde está la gestión de salud".

De modo que "los Estados se tienen que ocupar de brindar educación de calidad, salud, infraestructura y seguridad. Si en las cuatro cosas centrales que tiene que llevar adelante el Estado no está presente, tenemos una manera de demostrar todo lo que le pasa a la Provincia", declaró en el evento de CNN Radio Argentina donde se celebran los 4 años de la emisora en el país.

Ante la pregunta sobre el video que se viralizó de unos camilleros subiendo un paciente por las escaleras ante la falta de ascensores, dijo que "el laburante que no tiene las condiciones necesarias, entiendo que no todo se puede arreglar de una vez, pero no hay una planificación. Duele ver a los laburantes, los camilleros, el sistema de salud, las enfermeras, los médicos trabajando en estas condiciones".

En cuanto a la gestión de Axel Kicillof, señaló que "yo todavía no le conozco el plan integral de salud, no se trata de comprar 190 ambulancia, está bueno que estén, pero se trata de tener un plan integral de salud con historia clínica, atención primaria, derivación, alta complejidad".

"Yo tengo la suerte de tener al doctor Quiroz que me preparó un plan claro y contundente que no se resuelve en un año, pero va equipando la salud, acercándola a los vecinos, diciendo voy a hacer esto y cumpliéndolo", concluyó.