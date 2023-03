Aseguran que "sería una bomba si Montenegro decide no presentarse a la reelección"

Se acerca el periodo de elecciones y con ello las definiciones de los nombres que quieren presentarse como candidatos de los distintos bloques para cada cargo.

En Mar del Plata desde el sector del PRO las expectativas están firmes en la búsqueda de la reelección del actual intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.

Sobre esto, el concejal del PRO, Guillermo Volponi dialogó con CNN Radio (FM 88.3) y dijo: "Yo creo que la gente quiere saber para qué lado va la política y que no solo piensan en los problemas como la inflación. Siempre es un tema de conversación. Personalmente, me gustaría que Guillermo Montenegro sea nuestro candidato porque es un Intendente que está marcando una agenda de gestión en la ciudad muy buena. Sería muy útil para Mar del Plata que sea reelegido. También hay que ver que es lo que quiere él para la ciudad porque el tiene también su decisión personal".

"Sinceramente sería una bomba si Guillermo decide no presentarse porque nos pondría al PRO en el deber de buscar a una persona que logre el mejor consenso entre todos. Estoy seguro de que habría candidatos y en todos los casos se que tienen la aptitud para llegar a ese lugar, pero no veo ese escenario. Yo veo al Intendente continuando un periodo más, aunque él no lo haya confirmado", aclaró Volponi.

"Un nombre nuevo podría ser Alejandro Ravinovich porque conoció la gestión de Mar del Plata muy bien y mejor que nadie en estos 4 años de experiencia. Pero hay 4 o 5 nombres que suenan. Yo no quiero anotarme por el momento. Prefiero mirar qué pasa con nuestro gector político que hoy es Montenegro y voy a empujar y a tratar de que venga por ahí la cosa. Después veremos qué pasa", indicó el Concejal.

"Estas cosas hay que hablarlas porque a la gente le interesa saber. Yo lo que veo es que nuestro Intendente pisa fuerte, que tiene una imagen consolidada, una gestión que lo avala. Es una figura política a nivel provincial muy fuerte, inclusive tiene nivel de conocimiento de forma nacional. Tenemos la suerte de tener un Intendente de esa magnitud. Por lo cual hace una sombra al resto de los que podamos querer continuarlo, humildemente. Hoy es difícil poder mirar para otro lado", mencionó Volponi.

Siguiendo este tema y con los antecedentes de segundos mandatos débiles en la ciudad, el Concejal dijo: "Lo que viene pasando en la ciudad es que hay un desgaste. Un año en Mar del Plata es muy difícil así que imaginarse dos periodos, ocho años producen un desgaste. Pero lo bueno es la alternancia que sucede naturalmente y creo que Guillermo tiene con qué encarar".

"Sabemos todas las dificultades que tiene Mar del Plata sobre todo en materia de económica. El poco apoyo, para mi gusto, la poca presencia de la Provincia de Buenos Aires, que solo mira el conurbano y se olvida de las ciudades y de los pueblos del interior, salvo algunas excepciones. La ciudad necesita también la ayuda del Gobernador porque es fundamental", concluyó Volponi.