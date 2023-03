El "tiburón" quiere salir a la superficie

Aldosivi tuvo más de una semana para superar la goleada en Quilmes y en busca de dejar atrás aquel traspié, recibirá este lunes a las 21.10 a Mitre de Santiago del Estero en el José María Minella, por la quinta fecha de la zona B de la Primera Nacional.

En su último encuentro, que ya quedó demasiado lejos, el elenco del Puerto visitó a Quilmes y fue superado, pese a escasos minutos del complemento, de principio a fin.

De arranque, las combinaciones de Lattanzio y Sanabria buscando a Anselmo fueron las primeras preocupaciones del "Loco" Bruera. Avisó a los 2´ y a los 20´ el gol fue formado por los tres jugadores "cerveceros", donde el lateral por derecha perdió la marca de Escobar entrando al segundo palo.

El "10" siguió exigiendo al guardameta platense y diez minutos más tarde, García con un pase filtrado dejó en evidencia el mal retroceso de la defensa marplatense y habilitó a Lattanzio que, sin estar en su zona de confort, definió con la menos hábil para golpear nuevamente.

La jerarquía de Riaño fue la clave para que en una jugada aislada el combinado de Quiróz se haga con el descuento, sobre el final del primer tiempo.

Sin embargo, Quilmes salió dormido al complemento y le cedió el juego a Aldosivi hasta los 20´. Ya lanzado en ataque, dos contraataques quilmeños con errores claros en el fondo "albiverde" sentenciaron la goleada por 4-1.

La derrota lo dejó en la 14° posición con sólo 4 puntos -1G, 1E y 2P-, mientras que su próximo rival está en el quinto puesto luego de haber sumado dos victorias, un empate y una caída.

El "tiburón" necesita sumar, es la responsabilidad que tiene en calidad de local, con su gente y por el nivel del plantel. "Teté" no había modificado al equipo que ganó ante Chaco For Ever en Mar del Plata, pero ya es hora de mover piezas.