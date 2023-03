Matías Soulé: "Tenía ganas de llorar, no sabía cómo festejar"

La Juventus se quedó con el triunfo 4-2 frente a la Sampdoria y el que le puso el sello a la victoria fue el marplatense Matías Soulé, quien convirtió su primer gol y el joven de 19 años no pudo ocultar su emoción.

"Lo esperaba desde hace mucho tiempo y después de marcar no sabía cómo celebrarlo, tenía ganas de llorar", contó el juvenil ex Vélez que tuvo su debut goleador en el primer equipo del equipo italiano.

"Tuve dos oportunidades y una salió bien. Escucho los consejos de Di María y Paredes, estoy orgulloso de entrenar junto a ellos. He aprendido mucho desde que estoy en el primer equipo", contó tras la victoria el marplatense que está en el radar de Lionel Scaloni y compañía.

De hecho, en noviembre del año pasado fue la sorpresa de la lista de la Selección al ser convocado para la doble fecha de Eliminatorias, contra Uruguay y Brasil.

SOULÉ: “IL GOL UN’EMOZIONE INCREDIBILE”

Prima rete in Serie A per Matias Soulé, nella vittoria della Juventus contro la Sampdoria per 4-2 ⚪️⚫️

Queste le parole del giocatore al termine del match@GiovaAlbanese 🎤#sportitalia pic.twitter.com/C3JwlapEMX

— Sportitalia (@tvdellosport) March 13, 2023