Ola de calor en Mar del Plata: "Mayor cuidado con los chicos y las personas mayores porque son más vulnerables"

El país está atravesando una ola de calor atípica para la época del año, donde ya se aproxima el otoño. Mar del Plata no está exenta y ante las altas temperaturas, varias escuelas tuvieron que suspender las clases.

Desde SUTEBA anunciaron medidas y otorgaron la potestad a las mismas autoridades de los colegios para decidir la suspensión de clases con respecto a la estructura de cada institución.

"Está situación es muy preocupante ya que se le suma que muchas escuelas no tienen las condiciones edilicias adecuadas. La falta de construcción de aulas, hace que las mismas estén sobrepobladas y además, no son aptas para soportar estas condiciones climáticas anormales en nuestro territorio, ante la falta de ventilación o dispositivos", comunicaron a través de un escrito firmado por delegados de SUTEBA.

En este contexto, el director de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez dialogó con El Marplatense y expresó: "Pasamos ciertas recomendaciones que no tienen más que ver con la lógica de cualquier ciudadano. Como no exponerse al sol en determinados horarios, no realizar deportes físicos, tomar líquidos permanentemente más allá de que el cuerpo no nos pida hidratarse. Hay que tener más cuidados con los chicos y con las personas mayores porque son más vulnerables a la ola de calor. Son muy básicas pero siempre son necesarias reflotarlas en este contexto que nos va a deparar esta semana, aunque seguramente el atenuante para hoy a la tarde sea de que las lluvias y la nubosidad se hagan presentes"

"En relación con la suspensión de clases, ya tuvimos algunas consultas referenciadas a ello. No hay una decisión firme pero cada padre y alumno toma la determinación de asistir o no, pero hay colegios que de manera particular eligieron cancelar las clases de la tarde por cuestiones de infraestructura y ubicación. Pero con todas las recomendaciones que venimos dando, no debería entorpecerse el desarrollo institucional en los colegios", dijo Goncalvez.

En cuanto a los incendios forestales por las altas temperaturas, desde Defensa Civil indicó: "Entre las recomendaciones que brindamos, una habla de tener mayor cuidado con estos incendios. Nosotros ya estamos por fuera de la temporada en donde predominan. Pero hablamos tanto sobre el tema que produjo que bajen los índices que medimos los últimos 3 y 4 años. Por supuesto que por fuera de eso, cualquier foco ígneo acompañado de estas temperaturas, con el tipo de viento que se está presentando, es un agravante para producir los incendios. Por eso pedimos que la gente tenga mayor cuidado en las acciones que haga en la naturaleza porque estamos en un riesgo extremo".