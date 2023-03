Vigevani: "No podíamos empatar y jugamos con los dientes apretados"

El inicio de Alvarado en la Primera Nacional tuvo de todo: tres empates, una goleada en contra y un último triunfo. Por ello, el técnico del equipo marplatense, César Vigevani, expresó que muchos jugadores "mostraron por qué llegaron al club" y garantizó que deben "mantener la cordura" .

Tras la goleada sufrida en Paraná, el "torito" se recompuso con una victoria por 2 a 1 ante Güemes de Santiago del Estero, por lo que su DT comentó en diálogo con "SuperMitre" Mar del Plata (FM 103.7) : "Necesitábamos una reacción inmediata. Fue una semana difícil, pero estaba tranquilo porque pese al golpe, vi que el grupo quería salir adelante y arrancar".

"No habíamos podido ganar y el sábado dimos indicios de lo que pretendemos. Era lo que nos faltaba y a pesar de que debíamos ganar por muchos motivos, lo hicieron con mucho protagonismo y actitud. Muchos jugadores se soltaron y mostraron porqué los trajimos", explicó.

En cuanto al partido ante Patronato, recordó que "hasta los 15´ había sido uno típico de la categoría", con dos ocasiones por lado y un gol anulado en contra del elenco de la ciudad. Sin embargo, diez minutos más tarde le convirtieron dos tantos y sintieron un "impacto inimaginable".

En ese sentido, añadió: "Es algo que no quiero volver a vivir. Jugamos diez veces más contra Patronato y en ninguno se da el mismo resultado. Esa no es nuestra realidad. Me reconfortó ver cómo entrenaron en la semana y saber que el miércoles ya querían jugar. Luego, tras el triunfo, me relajé".

Al mismo tiempo, aclaró que el descuento del conjunto santiagueño apareció en un "momento inesperado" porque habían tenido "dos chances claras" para marcar el tercero, incluido un remate al travesaño de José Luis Fernández.

"De esos golpes, o te hundís o sale lo mejor de vos. Sabían que no podíamos empatar y jugamos con los dientes apretados, tirándose de cabeza y como si se fuese una final", señaló el técnico campeón con Bolívar.

El empate con Gimnasia de Mendoza lo dejó "fastidioso" porque no lograba plasmar en cancha lo que entrenaban en la semana. Ya para su última presentación, le advirtió al plantel que debían ganar y les pidió "que jueguen".

"Hubo triangulaciones, jugaron a otra intensidad, crearon situaciones y corrieron como bestias. No es fácil traer 20 jugadores e incorporar rápido una idea. Queremos dejar un legado y lleva tiempo, lo que no existe en el fútbol argentino. Es un torneo largo en el que hay que mantener la cordura", concluyó Vigevani.

Su próximo choque será el próximo lunes cuando visite a Deportivo Morón en el estadio "Nuevo Francisco Urbano". El "gallo" se encuentra en la antepenúltima posición y perdió en cuatro ocasiones.