Hacer terapia en grupo

La psicoterapia de grupo es una forma especial de terapia en la cual un grupo se reúne, guiado por un/a psicoterapeuta profesional, para ayudarse individual y mutuamente.

Si lo pensamos bien, todos nos hemos criado en grupos, ya sea en la vida familiar o escolar, como trabajadores o como ciudadanos. Nos desarrollamos como seres humanos siempre en ambientes grupales. No es diferente la psicoterapia de grupo. Provee un contexto para compartir los problemas o preocupaciones, comprender mejor la propia situación, y aprender junto con las demás personas.

Desde el Centro Argentino de Psicología Interdisciplinario advierten que “la psicoterapia de grupo ayuda a la persona a conocerse a sí misma, y también a mejorar sus relaciones interpersonales. Puede centrarse en los problemas de la soledad, depresión y ansiedad. Nos ayuda a realizar cambios importantes para mejorar la calidad de la vida”.

Esta forma de hacer terapia puede significar una alternativa a la terapia individual o también un complemento dependiendo de cada caso individual.

La psicoterapia de grupo se enfoca en las relaciones entre las personas. Guiada por una persona profesional, ayuda al participante a llevarse mejor con los demás. Provee también amparo respecto a los problemas y desafíos particulares de sus miembros.

¿De qué se trata la dinámica?

“Dentro de la reunión típica, de 75 a 90 minutos, los miembros se ocupan de expresar de la manera más libre y honesta posible sus problemas, sentimientos, ideas y reacciones.

Esta exploración da a los miembros del grupo la materia prima para comprenderse y ayudarse.

Los miembros no sólo aprenden de sí mismos y sus propios problemas, sino que actúan también como ayudantes terapéuticos de los demás” agregan.

Problemas que pueden abordarse

Dificultades en las relaciones con otras personas.

El impacto de las enfermedades crónicas o de gravedad.

La depresión y la ansiedad.

Las pérdidas.

Los traumas.

Trastornos de la personalidad.

Hacia la búsqueda de la felicidad

Normalmente, el grupo incluye una variedad de personas que pueden aprender unos de los otros. A veces tienen problemas similares, pero no es siempre necesario que sea así. En realidad, los que tienen problemas que no se repiten, pueden tener también puntos fuertes que no se repiten, y por lo tanto ayudarse enormemente.

La duración depende del tipo del grupo y la naturaleza de los problemas de cada miembro. Hay grupos que se dedican a problemas muy concretos, y duran un tiempo limitado, unas 6 hasta 20 semanas.