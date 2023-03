Récord de inscriptos en psicología: “Hay una mayor sensibilidad social y valoración de lo que implica la salud mental”

A días del inicio del ciclo lectivo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde Secretaría Académica dieron a conocer los números de las carreras más elegidas por los ingresantes 2023. Psicología se ubicó en lo más alto de la lista.

“Nos pone muy contentos. Entendemos que tampoco es una competencia entre carreras a ver quién es el más elegido, pero obviamente tenemos nuestro corazón en la disciplina”, destacó decano de la Facultad de Psicología, Juan Pablo Issel, quien además comentó que la masa de inscriptos, 2300 este año, no es sorprendente porque responde “a una tendencia que tiene muchos años”.

Sobre las causas, el decano manifestó que puede deberse a una cuestión multicausal, una tiene que ver con la expansión del campo profesional de la psicología, que se va integrando en áreas laborales diversas. También influye la percepción de la profesión en Argentina, “somos un país en particular muy ligado con la psicología, es mucho más común la idea de atenderse con un psicólogo que en otros países donde no se ve tan bien”.

Además, la pandemia trajo una mayor atención a la problemática de la salud mental por lo que esa puede ser otra de las causas. “Al principio de las medidas de confinamiento no se visualizó claramente el impacto que iba a tener en la salud mental. Los psicólogos no fueron considerados personal esencial inicialmente y los profesionales de la salud mental no fueron incluidos en los comités para analizar el impacto de la pandemia”, explicó Issel.

Posteriormente se incorporó esta variable que trajo muchos efectos positivos “hay una mayor sensibilidad social y una valoración de lo que implica la salud mental para el desarrollo de la sociedad, y eso ayuda a aumentar el interés en esta disciplina”.

Con respecto a los años anteriores, si bien la matrícula venía creciendo escalonadamente no era como ahora. Antes de la modificación del estatuto que aprobó el ingreso irrestricto en el año 2014, la cantidad rondaba los 400 estudiantes. El año pasado la inscripción fue de 1400 personas, “se ha cuadruplicado la matrícula y el crecimiento ha sido gradual pero sostenido”.

La facultad tuvo que acomodarse ante esta cantidad de alumnos, pero no de la manera que desearían, ya que, si bien la cantidad de estudiantes se cuadruplicó, “la estructura edilicia y planta docente y no docente es similar a la que tenían cuando había 3 o 4 veces menos cantidad de estudiantes”, dijo Issel y añadió “esto implica un enorme desafío en relación a optimizar los recursos. Sobre todo, en cuestión de espacio muchas veces nos encontramos demasiado apretados en la facultad, en líneas generales entendemos que esta mayor matrícula debería estar acompañada de mayores inversiones, y esperamos que esto pronto sea así”.

“Tenemos esta cuestión que es el inicio de cursadas, que nos hace estar atentos a armar la distribución de estudiantes en comisiones. Esto es una ingeniería bastante delicada y costosa cuando se trabaja con recursos escasos y además no sabemos nunca exactamente cuántos estudiantes van a acceder con precisión, están los que se inscriben, los que realizan el curso de nivelación, hasta que hacemos la inscripción a las asignaturas ahí recién tenemos los números finales”, comentó.

A pesar de los desafíos, celebran que su disciplina convoque a tanta gente, por lo que realizarán un festejo de bienvenida a los ingresantes donde asistirán docentes, estudiantes, graduados y autoridades para dar inicio al nuevo ciclo lectivo. Se realizará el día de hoy en el edificio de psicología. A las 18 será el acto inaugural en el aula magna y a las 20 habrá bandas y stand de comida. “Estamos muchas ganas de iniciar el ciclo lectivo, los invitamos a participar”, dijo Issel.

Fuente: Portal Universidad.