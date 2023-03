Arranca el Torneo “Emiliano Dibu Martínez” de Primera, Quinta y Sexta División

Este sábado 18 de marzo se disputará la primera fecha del calendario oficial 2023 con un total de 13 jornadas que darán inicio, en su mayoría, a partir de las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 18. Kimberley, el campeón vigente, debuta en Polonia y Vértiz ante Cadetes mientras que el encuentro entre Círculo y Talleres se jugará el próximo miércoles 22.

Como es habitual para esta altura del año, el certamen de las máximas divisionales del fútbol marplatense empieza a correr en las distintas canchas de la ciudad. A diferencia de inicios anteriores, la inclusión de una nueva categoría como la sexta hará que casi todas las canchas tengan una tira de tres encuentros. De este modo, los más chicos jugarán a las 12, la Quinta lo hará a las 14 y Primera a las 16.

En cuanto a los equipos participantes se destacan los regresos de Almagro Florida y Unión. Ambos habían jugado el torneo de quinta en 2022 y ahora se acoplan también con primera. A su vez, la presencia de Aldosivi en quinta y sexta también le dará un salto de calidad a esas dos divisionales que, al igual que General Mitre, jugarán sus cotejos los miércoles o jueves según disponga el Departamento de Fixture.

Dentro de lo que será la jornada inicial, Kimberley, que es el último campeón, hará las veces de local en el “José Alberto Valle” ante Cadetes de San Martín. Por su parte, Nación, el subcampeón, también debutará en su casa, pero recibiendo a River.

El formato mantendrá las condiciones de las últimas ediciones, comenzando con dos zonas de 14 equipos cada una y dónde jugarán todos contra todos a una sola rueda. Los siete clubes mejor ubicados de cada grupo clasificarán a Zona Campeonato mientras que los restantes continuarán compitiendo en la Reválida.

TODA LA PROGRAMACIÓN

Cancha: Mar del Plata

12hs, Once Unidos vs Argentinos del Sud (García González, Ruíz Díaz y H. García)

14hs, Once Unidos vs Argentinos del Sud (H. García, García González y Ruíz Díaz)

16hs, Once Unidos vs Argentinos del Sud (Debrina, H. García y García González)

Cancha: Banfield

12hs, San José vs Banfield (Chabert, Gómez y López)

14hs, San José vs Banfield (López, Chabert y Gómez)

16hs, San José vs Banfield (Cajal, López y Chabert)

Cancha: Kimberley

12hs, Kimberley vs Cadetes (Ferreyra, Brizuela y Foschi)

14hs, Kimberley vs Cadetes (Foschi, Ferreyra y Brizuela)

16hs, Kimberley vs Cadetes (Lunegro, Foschi y Ferreyra)

Cancha: Boca

12hs, Boca vs Al Ver Verás (Gallo, Mancilla y Chávez)

14hs, Boca vs Al Ver Verás (Chávez, Gallo y Mancilla)

16hs, Boca vs Al Ver Verás (Abboud, Chávez y Gallo)

Cancha: Chapadmalal

14hs, Chapadmalal vs Quilmes (Scuffi, Rodríguez y Baquero)

16hs, Chapadmalal vs Quilmes (Baquero, Scuffi y Rodríguez)

Cancha: Nación

12hs, Nación vs River (Correa, D. Pereyra y Martínez)

14hs, Nación vs River (Martínez, Correa y D. Pereyra)

16hs, Nación vs River (Mella, Martínez y Correa)

Cancha: Peñarol

12hs, Peñarol vs El Cañón (Montero, Alfonso y Ghiglione)

14hs, Peñarol vs El Cañón (Ghiglione, Montero y Alfonso)

Cancha: Deportivo Norte

12hs, Deportivo Norte vs Unión (Espinillo, Ordóñez y M. Núñez)

14hs, Deportivo Norte vs Unión (M. Núñez, Espinillo y Ordóñez)

16hs, Deportivo Norte vs Unión (Funes, M. Núñez y Espinillo)

Cancha: Argentinos del Sud

14hs, Almagro Florida vs Libertad (D. González, Esquivel y Avero)

16hs, Almagro Florida vs Libertad (Avero, D. González y Esquivel)

Cancha: San Lorenzo

12hs, San Lorenzo vs Independiente (Melga, S. Ruíz Díaz y Luxen)

14hs, San Lorenzo vs Independiente (Luxen, Melga y S. Ruíz Díaz)

16hs, San Lorenzo vs Independiente (Cingolani, Luxen y Melga)

Cancha: Al Ver Verás

12hs, Racing vs San Isidro (Oliveri, G. Núñez y Samatán)

14hs, Racing vs San Isidro (Samatán, Oliveri y G. Núñez)

16hs, Racing vs San Isidro (Nuesch, Samatán y Oliveri)

Cancha: Alvarado

14hs, Alvarado vs Lo Andes (Rúa, Bravo y Contreras)

16hs, Alvarado vs Los Andes (Contreras, Rúa y Bravo)

Cancha: River

12hs, General Urquiza vs Atlético MDP (Oliver, Olivares y Arrendazzi)

14hs, General Urquiza vs Atlético MDP (Arrendazzi, Oliver y Olivares)

16hs, General Urquiza vs Atlético MDP (C. Ruíz Díaz, Arrendazzi y Oliver)

A programar: Círculo vs Talleres (Miércoles 22 de marzo)