Conflicto en el Puerto: empleados del frigorífico Ostramar denuncian irregularidades laborales

Hace casi 20 días que el puerto de Mar del Plata padece una manifestación laboral. Se trata los trabajadores del Frigorífico Ostramar S.A. quienes en búsqueda de ponerle fin a la precarización laboral que padecen, comenzaron un acampe y realizaron tres audiencias frente al Ministerio de Trabajo.

La medida de fuerza por parte de los 16 empleados se encuentra ubciada en las puertas de la empresa en Guanahani al 3100 quienes al manifestar el pedido de derechos, recibieron la respuesta por parte de Ostramar en donde les proponían "distribuirse en otra planta con mejores condiciones laborales o aceptar las indemnizaciones correspondientes".

Ante esto, los trabajadores se negaron y explicaron que el frigorífico ya cuenta con antecedentes de juicios laborales de la misma índole. En el lugar trabajan al menos 16 personas, algunas con más de 20 años de antiguedad.

En este contexto, uno de los empleados de Ostramar, Daniel Adanis en diálogo con El Marplatense afirmó: "Trabajo hace casi 20 años en el sucucho donde ellos mandan pescado. Es una pseudo cooperativa que no tiene matrícula y el frigorífico Ostramar provee la materia prima, se elabora y vuelve acá. Ellos son los dueños del pescado y el frigorífico es propiedad de Marcela Caputto, que casualmente son los mismos del barco que se hundió, llamado El Repunte. Tienen a toda la gente tercerizada en pseudo cooperativas para no hacerse cargo de las cargas sociales. No quieren tener gente en blanco".

"Estoy en negro hace 18 años cortando su pescado pero hay gente que tiene más de 21 años acá. Un día vinimos y dijimos basta. Queremos la registración laboral con el convenio 161/75 en el marco de la Ley del contrato de trabajo. Ese es nuestro reclamo genuino", dijo Adanis.

"Si no obtenemos respuestas, vamos a ir a asamblea para tomar medias. Acá nadie decide por su parte porque hay una forma de resolver", concluyó el empleado de Ostramar S.A.

Además, el secretario general de la CGT, Jose Luis Rocha estuvo presente este viernes junto a los empleados y explicó: "No vamos a desconocer que esta es una situación que pasa hace muchos años. Sabemos el trabajo que están haciendo desde el Sindicato de SOIP y entendemos que los trabajadores están solos. Nuestro compromiso fue venir, presentarnos, solidarizarnos con ellos en un trabajo en conjunto con los ministerios, AFIP y aduana para resolverlo".

"Vamos a trabajar para revertir esta situación. Desde las 3 centrales hace tiempo que venimos haciendo una campaña sobre registración y por eso hoy estamos acá. Esto es la prueba de que lo trabajamos. Ayer tuvimos una charla con los ministerios. A partir de la semanaque viene lo vamos a trabajar juntos. No podemos seguir en una ciudad en donde hace muchos años tenemos el índice de desocupación más alto y que encima cuenta con muchísimo trabajo en negro", aclaró Rocha.

"Hay una manera que encontraron las empresas, generalmente las más importantes del puerto, para procesar pescado con trabajadores que están en negro. Eso lo hacen en lugares como este y en otros más precarios aún. Esto no es tan conocido para los consumidores de otros lugares y queremos que sepan que su proceso fue en lugares donde los empleados no tienen registración. Los empresarios están haciendo mucho dinero a costa de no pagarle los aportes a los trabajadores", aclaró el secretario adjunto de la CTA, Pedro Sanllorenti.