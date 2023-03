Las ventas automotrices cayeron un 8% interanual durante febrero en Mar del Plata

En el marco inflacionario, el titular de la Cámara de Comercio Automotor de Mar del Plata, Carlos Freijo, aseguró que en enero se vendió un 15% menos y en febrero un 8%, en relación al mismo mes del año pasado.

De esta manera, explicó: "En febrero se vendió un 8% menos que en febrero del año pasado y en enero, alrededor de un 15% menos. Se debe a la expectativa del dólar que es tan volátil y genera que la gente frene sus operaciones porque no sabe si resultará".

Al mismo tiempo, Freijo destacó que no hay financiación ni oferta de autos 0km porque al estar cerrada la importación, "no se pueden fabricar vehículos, a pesar de que sí hay demanda".

"No se solucionará si no se levanta la prohibición de las importaciones. La situación no cambió y la prueba está en la gran cantidad de autos que están parados en los talleres por faltantes de autopartes", comentó el gerente en cuanto al principal conflicto del sector.

"Necesitamos un cambio de forma urgente y no es entendible que a una industria líder como ésta se le pongan todas las trabas posibles. Es una decisión del gobierno que aún viendo que se van muchas fábricas, inclusive de otras ramas, no aplica ninguna medida", arremetió.

En paralelo, expresó que el problema es que las personas quieren comprar un coche 0km, pero "no hay entrega" y cuentan con distintas desventajas, como "comprar con factura abierta", que implica que si este vale seis millones, uno "debe señarlo" y luego, "pagar la diferencia" que hubo por los aumentos.

"Es complicado, los concesionarios y las terminales tienen mucha garra. Además, como aumenta la luz y el gas, las patentes en Provincia tendrán un aumento gigantesco, al igual que el seguro", agregó.

"El mantenimiento del auto, en gran medida por el gasto en combustible, es un panorama muy complicado. Con lo que se paga durante el año en cualquier lado, en Mar del Plata no cubrís ni una cuota de patente. Es mucho el aumento y más para nosotros", concluyó.