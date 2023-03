Peñarol recibió un golpazo en Corrientes

Luego de la derrota frente a Instituto, Peñarol no pudo levantar cabeza y cayó ampliamente por 99 a 78 frente a Comunicaciones de Mercedes en el "Lorenzo Colombi" de Corrientes, por la Liga Nacional de Básquetbol.

En un inicio de encuentro desprolijo y errático, el "milrayitas" buscó la conversión de tres, pero sin la efectividad de su lado, fueron Jordan y Sansimoni quienes atacaron el poste bajo para tomar la primera ventaja por 7 a 6 en 5´ jugados.

No obstante, la floja defensa y las pérdidas del elenco marplatense fueron fatídicas para que el local pase al frente tras un parcial de 10 a 2 en los 2´ siguientes (9-16), a partir de una gran actuación de Germain Jordan con ocho puntos en siete minutos del primer segmento.

Sin embargo, los cambios de Adrián Capelli tuvieron efecto y Alderete, junto a Cáffaro, fueron las piezas claves para que, desde sus individualidades, el equipo de la ciudad de vuelta la historia mediante un parcial de 11 a 3 en los últimos tres minutos del cuarto (20-19).

En la segunda parte la visita no logró ajustar su defensa y le faltó fluidez en ataque -sólo sostenido por Cáffaro-, por lo que el palo por palo con su apuesta sobre la pintura, dejó un parcial de 9 a 6 en favor del cuadro correntino en cinco minutos (28-26).

Los tiempos del DT juninense no pudieron cambiar el rumbo del juego y en los 2´ siguientes, Peñarol no encontró los caminos y los intentos en los bombazos no resultaron, dejando un parcial de 10 a 3 en favor de Comunicaciones (38-29).

Finalmente apareció la mano de Monacchi desde 6,75 y sobre la zona pintada para el descuento. De ese modo, en los 3´ previos al descanso, el marplatense fue el artífice del parcial de 9 a 2 que acortó la distancia de nueve puntos que había alcanzado el conjunto de Mercedes (40-36).

El palo por palo no parecía darle negocio a Peñarol en 5´ del tercer cuarto, pero en ese marco fortaleció su defensa y Defelippo con un bombazo final cerró un gran parcial de 18 a 12 para dejar a los dirigidos por Capelli a la cabeza (54-52).

El choque se emparejó a través de los tiros perimetrales intercambiados. Pese a ello, las actuaciones de Johnson y el Jordan local quebraron a la defensa marplatense, dejando un parcial de 13 a 8 en la segunda parte del tercer segmento (65-62).

El "milrayitas" sintió el golpe y una antideportiva de Valinotti fue la gota que colmó el vaso. El goleador rival, Sahdi, se volvió imparable y además, en cinco ofensivas no pudo anotar. En ese sentido, en 2´ de los diez minutos finales volvió a verse perjudicado por un parcial de 9 a 2 y quedó a 10 puntos de distancia (74-64).

En los 4´ posteriores volvió a sufrir las bombas de Jordan y Hogan, que ahogaron aún más a todo planteamiento que podía ofrecer y un parcial de 8 a 4 en contra lo dejó a 14 puntos del elenco correntino (82-68).

El resto de partido fue un baile de los dirigidos por Jorge Balbis que se florearon en todos los aspectos del juego. Anímicamente destruido y casi sin oponer resistencia, fue superado 99-78 ante Comunicaciones de Mercedes.