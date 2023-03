Manes: "Argentina tiene más candidatos por habitante que ningún otro país"

Facundo Manes, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires por Juntos, aseguró en CNN Radio que está en proceso de construcción de un espacio que se convierta en “una alternativa al fracaso del Frente de Todos y frustración de Juntos por el Cambio”.

En La Mañana de CNN, con Nacho Girón, el diputado radical reconoció sus intenciones de ser presidente, aunque explicó: “Falta mucho tiempo para el cierre de listas y no es una decisión personal, sino colectiva. Ahora hay que dejar atrás la decadencia y encarar de una vez por todas el desarrollo. Mi convicción es transformar la realidad y por eso di el paso. Argentina tiene más candidatos por habitante que ningún otro país”.

Y agregó: “Tengo una misión más importante que ser presidente: quiero ser parte de un proyecto que cambie la realidad de la época. La política, hablando de candidaturas, se divorcia de una sociedad resignada y apática”.

Según Manes, “la sociedad no tiene grietas, sino la política. La gente está preocupada por la falta de sueño y prosperidad. La política se ha convertido en un fin en sí mismo y ha dejado de crear una comunidad”.

“La sociedad cambió de lógica: ya no acepta a alguien que se postule como candidato y luego diga todo lo contrario. No hay más lugar para la hipocresía en Argentina”, agregó.

En este sentido, Manes apoyó la idea de una PASO para dirimir las precandidaturas dentro de Juntos por el Cambio: “Queremos proponer otra cosa. Conversar con todos los sectores, generar un consenso social importante”.

“Estamos construyendo una alternativa dentro de Juntos por el Cambio para liderarlo. Nuestra propuesta es diferente a la del PRO y queremos un equilibrio entre el mercado y el Estado que el PRO no pudo lograr anteriormente”, aclaró.

En este escenario, el diputado radical dijo que “las PASO son una herramienta que tenemos para definir la semblanza que la sociedad le va a dar a la coalición opositora”.

¿La idea de ser presidente? “Me gusta y le pongo pasión a la idea de pensar un país con un sueño colectivo como me pasó a mis 14 años con Alfonsín”, respondió, y profundizó: “Significa más que ser presidente. Hay muchos que no pueden caminar por la calle. Yo quiero estar en el rol que me toque, pero no quiero discutir llegar al poder para no cambiar nada”.

“Este puede ser mi turno y lo definirá la gente, pero he decidido pasar de la medicina y la ciencia a involucrarme en el sueño de un proyecto de desarrollo hasta el final. Estoy acá hasta el final”, finalizó.