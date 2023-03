Fiesta en el Monumental: la Selección estrenó la tercera estrella con una victoria

Luego de la consagración en Qatar, la Selección argentina volvió a jugar en el país y en un Monumental colmado, venció por 2 a 0 a Panamá en un partido amistoso.

El elenco panameño salió decidido a no recibir goles y pese a que costó abrir el marcador, Thiago Almada tomó el rebote de un tiro libre de Messi que se estrelló en el travesaño para convertir con un zurdazo y minutos después, a los 89´, el astro argentino convirtió desde esa posición para que se convierta en una verdadera fiesta argentina.

En paralelo al encuentro, Messi levantó la Copa del Mundo y todos los futbolistas recibieron un ejemplar. El capitán le habló al público presente: "Primero quiero darles las gracias por todo el cariño que venimos recibiendo desde que ganamos la Copa América. Habíamos dicho que íbamos a hacer todo lo posible por esto. En lo personal siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes, venir a mi país y levantar la Copa América, la Finalissima y ahora lo más grande que es la Copa del Mundo".

El mejor jugador del mundo recordó a las generaciones anteriores que lo ayudaron a llegar a vivir esta alegría: "Yo sé que hoy es un día nuestro, donde todos festejamos, pero no quiero olvidarme de los compañeros que tuve anteriormente porque también hicimos todo lo posible. Estuvimos cerquita de la Copa América y del Mundial, no se nos dio, pero también se merecen el reconocimiento de todo el pueblo argentino porque dejaron todo por esta camiseta".

Por último, le pidió a los hinchas que valoren lo obtenido: "Disfrutemos. Estuvimos mucho tiempo para ganarla y no sabemos cuándo vamos a volver a conseguirlo, esperemos que no pase mucho tiempo. Quedó demostrado que es muy difícil ganar la Copa del Mundo, no es solo un buen grupo y un buen equipo, a veces por detalles no se da, pero ahora disfrutemos que la tenemos acá".

El crack rosarino convirtió en el amistoso de la Selección argentina ante Panamá. Es el tercer máximo anotador de la historia del fútbol profesional.

Cuando parece que ya no le quedan marcas por superar, el "10" vuelve a sorprender. Este jueves marcó en el amistoso de la Selección ante Panamá y llegó al gol 800 en su carrera como futbolista profesional. Sus números son cada día más legendarios.

La conquista llegó a los 43 minutos del segundo tiempo y fue a través de un soberbio disparo de tiro libre.