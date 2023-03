Se realizará un encuentro nacional Rosa para mujeres que padecieron cáncer de mama

En el marco del encuentro nacional Rosa que se va a realizar el 9 y 10 de diciembre, en donde se reúnen centenares de mujeres de distintos lugares, que padecieron y luchan contra el cáncer de mama, este jueves hicieron una reunión para comenzar a organizar los preparativos de cara a este evento internacional.

En el mismo van a realizar diversas actividades en la Laguna de Los Padres, entre las que está el remo, que según fuentes profesionales, es muy beneficioso para las mujeres que hayan sido operadas de mamas.

Es una actividad de bajo impacto que fortalece el tren superior y las extremidades, cuidando las articulaciones. No solo se trata de aprender a remar como estilo de vida, de bienestar físico y emocional sino de empatizar con otras mujeres, colaborar con la concientización y prevención.

Sobre esto, dos de las referentes de Rosas del Mar, Mariana Geréz y Karina Arias, expresaron cómo será este evento de gran magnitud, que reunirá a al menos 600 mujeres que padecieron o padecen cáncer de mamas.

"El encuentro Nacional Rosa 9 y 10 de diciembre, es uno que reunirá a mujeres remadoras que transitamos cáncer de mama. En el país existen una veintena de grupos pero es un movimiento internacional que surgió a partir de la idea de un médico canadiense que verificó los beneficios que el remo tiene para las mujeres que fuimos operadas de cáncer de mama", dijo Geréz.

"Ser anfitrionas significa una enorme responsabilidad porque la verdad es que cuando fuimos a la compulsa con Bariloche en el último encuentro que fue en San Ignacio en Misiones, que salimos las más votadas como sede, entendimos lo que se nos venía. Preparar y recibir entre 400 y 600 mujeres es mucho esfuerzo. Significa mucha organización pero estamos trabajando en pos de ello y eso es un crecimiento para el equipo", continuó la referente.

En cuanto a cómo puede ayudar la comunidad hacia la organización y para el encuentro, Arias indicó: "Monetariamente vamos a necesitar el aporte de empresas, de comercios. Se pueden contactar a través de nuestro Instagram @rosasdelmar_mdq o en Facebook: Rosas del Mar Mar del Plata o sino con lo que puedan, como voluntariados o con lo que tengan para aportar y crean importante. Lo más seguro es que cualquier cosa que puedan darnos, va a ser aceptado".

"A diferencia de muchas Rosas nacionales de Argentina, somos una de las pocas que tiene el bote dragón. En muy poco tiempo logramos eso y no solo crecimos como remadoras sino que vamos a ser anfitrionas. Si bien el objetivo final es tener el bote, muchas van a tener su primera experiencia acá en la ciudad, por eso es mucha la responsabilidad y la expectativa", afirmó desde Rosas del Mar.

"Desde que nos planteamos ser un grupo de remadoras, pensamos que además de esto, teníamos que hacer algo por al comunidad y sobre eso, pusimos como eje principal la concientización, además de lo que implica el deporte para nosotras. Trabajamos para que la mayor cantidad de mujeres realice los controles a tiempo", mencionó la referente.

"En la pandemia muchas lo dejaron, lo pospusieron o lo dejaron pasar por temor. Eso no tiene que ser así porque cuanto antes lo detecten, en el 90% de los casos, el cáncer se cura. Así que hay que realizarse las mamografías porque no todos los tumores se pueden palpar. Muchas veces existe el miedo a la palabra cáncer, al diagnóstico y lo que no se toma en cuenta es que mientras mayormente precoz sea, el tratamiento será mucho más leve", aclaró Arias.

"Los mismos médicos dicen que antes el cáncer era sinónimo de muerte, hoy no lo es. La cabeza es todo, pero uno lo tiene que afrontar. Es como un parto, sabes que te va a doler pero tiene que nacer. Esto es así y no hay que tirarse en una cama a llorar porque es lo peor que puede pasar", concluyó desde la organización local de Rosas del Mar.