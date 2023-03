Alvarado recibe al puntero e invicto

Luego del empate agónico fuera de casa, Alvarado recibirá este sábado a las 19 al puntero e invicto Almirante Brown, en el José María Minella por la octava fecha de la Zona A de la Primer Nacional.

El elenco marplatense no inició de gran manera el campeonato, comenzó con tres empates y luego fue goleado por Patronato. Sin embargo, en las últimas dos jornadas supo aferrarse a una buena victoria en calidad de local y traerse un valioso punto de Morón.

En la pasada presentación, si bien no jugó como frente a Güemes de Santiago del Estero y Lungarzo en el arco lo salvó en repetidas ocasiones, Albertengo fue el artífice del empate agónico contra el "gallito".

Fue un encuentro peleado y discutido. El dueño de casa asfixió la salida del equipo de la ciudad e inhabilitó la mitad cancha, donde Vitale no pudo hacer pie. Realmente sufrió en defensa y los pases filtrados son un problema al que Vigevani aún no le encontró solución.

No obstante, el "9" con pasado en Atlético Rafaela -que no ingresó en el once inicial porque no había entrenado a la par del grupo- en sólo cinco minutos y en la primera jugada que tuvo, la mató con el muslo e infló la red de Ayala.

El "torito" acumula siete puntos y se encuentra en la 16° posición, mientras que la "fragata", con 4 triunfos y 3 empates, lidera la tabla. Dentro de esas victorias, goleó a Agropecuario (2°) y a Flandria (13°).