Kicillof defendió el canje de bonos: "Cuida la plata de los jubilados"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó este domingo el canje de bonos que lanzó el Ministerio de Economía, al que definió como un "instrumento más para cuidar la plata de los jubilados". Según sostuvo, esta iniciativa logra "garantizar" que los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) "no pierdan contra la inflación y el dólar".

En ese sentido, el mandatario bonaerense planteó que "los bonos que se están utilizando son los más seguros, porque además son a 13 años, lo que les da certidumbre y refuerza que la plata de los jubilados esté protegida".

Además, el ex ministro de Economía subrayó que "el FGS nació a partir de la recuperación de los recursos que estaban en manos de las AFJP, un instrumento que durante la década del 90 había representado una verdadera estafa".

El Gobierno lanzó el canje de bonos en dólares por nuevos títulos en pesos con vencimiento para 2036, lo que alcanza a unos US$ 4.000 millones en deuda que se encuentran en poder de organismos del sector público nacional, tanto con legislación local (AL), como con legislación extranjera (GD), sin que ello sea necesario para que cumplan con su objetivo o finalidad.

Además, se incorporaron los bonos en dólares bajo ley local en la operatoria del dólar contado con liquidación, derogando la restricción transitoria que tenían los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) para operar con estos títulos, y reduciendo así las presiones sobre la cotización del CCL.

En ese marco, Massa afirmó el sábado que el canje de deuda de organismos públicos será "absolutamente beneficioso" para la Anses, que "ganará un poco más de US$ 2.000 millones" con la operación, monto que será utilizado para un programa de créditos a lanzarse la semana próxima.

No obstante, el titular del Palacio de Hacienda anunció que solicitó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) un dictamen sobre la participación del organismo de seguridad social en el esquema de canje dispuesto esta semana, y aseguró que "si diera que no es beneficioso, Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no intervendrá" en la medida.

Fuente: El Destape.