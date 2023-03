Mariana Gérez: "Con aciertos y errores, momentos mejores y no tanto, siento que tengo una vida plena"

Mariana Gérez es periodista, locutora y conductora en Canal 10 y Radio Mitre Mar del Plata. Nació bajo el signo de virgo en Balcarce y siendo adolescente se instaló en Mar del Plata.

Se recibió como Técnico Superior en Periodismo y como Locutora Nacional de Radio y Tv. También fue profesora titular de la carrera de Locutor Nacional en la cátedra Locución I.

Durante 8 años estuvo al aire en Radio Brisas, desde hace casi 20 forma parte de Canal 10 y allá por 2016 fue co-conductora invitada en los noticieros de la TV Pública.

Es miembro del Foro de Periodismo Argentino (FoPeA). Ganó un Martín Fierro Federal a la mejor conducción femenina en Tv. y recibió el premio Lobo de Mar por su labor en los medios de comunicación.

En 2019 fue diagnosticada con cáncer de mama. "En mi familia vi el refugio y el sostén necesario para enfrentar lo que se venía”, recuerda.

Mariana Gérez forma parte de Rosas del Mar, un grupo que busca concientizar a las mujeres para que se realicen controles y puedan detectar la enfermedad a tiempo.

Entre tanto y con muy buena predisposición, se suma a mi pedido de dividir por letras su +Chance!

+ = Cual es tu lado más positivo? / Soy aguerrida, me comprometo con aquello que me gusta hacer. Y cada vez que puedo, trato de dar una mano, en lo que sea y a quien sea.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Creo que de niña, pero me di cuenta realmente a los 19 años.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy tratando de disfrutar cada momento, de agradecer, y de seguir aprendiendo siempre. Intento rodearme de personas que me llenen el alma y elijo con quienes compartir mi vida. Procuro ir por el camino de lo que me hace bien, aunque no siempre es fácil ni lineal.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Creo que la mayoría lo fantaseamos alguna vez... pero ese pensamiento puede durarme 10 segundos! Con aciertos y errores, momentos mejores y no tanto, siento que tengo una vida plena, feliz y que vivo en una ciudad hermosa.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A tirarme en paracaídas! (Aunque una vez casi lo hago).

C = ¿Como conectás con tu lado espiritual? / Me cuesta "bajar los cambios", pero lo logro en contacto con la naturaleza, o simplemente en silencio, visualizando lugares, personas y momentos agradables. No soy extremadamente religiosa, pero creo en Dios y siento que me ha acompañado siempre.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Uy! No lo sé. Y si así fuera, que sea haciendo algo bueno por la humanidad.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.