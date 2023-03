Arquitectos realizaron el encuentro "40 años de memoria” con tres acciones cargadas de emoción y compromiso

En una jornada llena de emociones, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 llevó a cabo el pasado jueves el encuentro denominado "40 años de memoria" en el Espacio Cova, ubicado en Funes al 2100, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Estuvieron presentes los arquitectos Diego Domingorena, Leandro Zapata y Adriana Lucchetti, presidente, secretario y tesorera respectivamente de la entidad; las concejalas Vilma Baragiola (UCR) y Virginia Sívori (FdT); el decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMDP Francisco Olivo, acompañado por la vicedecana Maria Paula Giglio; la coordinadora del Espacio Faro de la Memoria, Ana Pecoraro; el artista plástico Felipe Giménez la profesora Marta Rueda; Carlos Cervera y Pablo Mancini, ex presos políticos y estudiantes que tuvieron que abandonar la carrera; familiares y demás colegas.

Asimismo, también formaron parte los arquitectos y consejeros Carlos Castiglioni, Damasia Bustamanate Vismara y Pablo Oliva; el gerente institucional Emanuel Peredo; el coordinador del Instituto de Hábitat y el Territorio Pablo Mastropasqua; la coordinadora gremial Alejandra Urdampilleta y de la Delegación Villa Gesel Martha Perez Schnaider.

En primer lugar, Domingorena dio la bienvenida y señaló: “Es emocionante celebrar los 40 años de democracia. Nuestro Colegio nació a los dos años de la misma. Como todos los colegios profesionales se vota democráticamente y eso también es para celebrar. Y al mismo tiempo es conmovedor que ocurra en este lugar, una de las dos propiedades que nos donó el arquitecto Roberto Cova y donde funcionaba la carpintería de su padre.

"El mandato y lo que buscó Roberto era que este espacio sea compartido con la sociedad. Más allá que lo utilicemos para la práctica profesional es un lugar donde vive la memoria, vive la identidad de Mar del Plata, y por eso tiene mucho que ver con el momento que estamos celebrando”, continuó.

Luego, indicó: “Me parece muy importante ciertos acuerdos que veo acá. Quiero destacar la presencia de Vilma Baragiola y de Virginia Sívori, personas que tienen miradas distintas de la sociedad, pero que en esta situación se conjugan para compartir el momento. Y lo mismo ocurre con nuestro Consejo Directivo, donde representantes de la segunda minoría que tienen una idea distinta del colegio también están presentes y eso me llena de orgullo y de esperanza en un momento que estamos viendo que el negacionismo se eleva y me parece que es importante que los que estamos convencidos de llevar adelante estas banderas de Memoria, Verdad, Justicia, las agitemos”.

Además, contó que este acontecimiento está sintetizado en la canción de León Gieco, que dice que “todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia”.

“La memoria está marcada con dolor y creo que hay muchas espinas que se van clavando. Vamos descubriendo documentos, fosas comunes y aparecen declaraciones que nos horrorizan de cosas que pasaron, aunque también en la memoria, que es un gran recipiente. Hay flores y lo que vamos a hacer hoy es alimentar esa memoria dinámica porque no es sólo recordar un hecho que pasó hace 40 años, sino sostenerla constantemente", agregó.

"Entiendo que los tres eventos tienen que ver con nutrir esa memoria con flores. Este hermoso mural que nos donó Felipe en el contexto de una muestra que ya presentó acá que se llama ´Vecindades´ e incluyó la temática de los 40 años de democracia y recuerdos de la dictadura", sostuvo.

"A continuación vamos a entregar placas a familiares de estudiantes que fueron desaparecidos y a quienes aparte de robarles la vida, les robaron proyectos como el de ser arquitectos o arquitectas y que seguramente pertenecerían a esta institución. Finalmente, Ana Pecoraro nos va a describir la gestión que llevó adelante para convertir un espacio del horror, en el que se torturaba y desaparecía gente, en un lugar de uso comunitario y un símbolo de la memoria”, concluyó.

Por su parte, Giménez aseguró: “Esto no es una donación, es un compromiso, un regalo y siento que había que hacerlo. Me crié como pintor en el taller de Alberto Bruzzone y recuerdo a Hebe posando y yo escuchándola con su potencia. Por lo tanto, para mí es un honor inmenso que me inviten a poner en imagen un sentimiento tan grande, tan transversal de la gente de bien, que hace al recordatorio y a la memoria".

"Que esa ética que mamé ahí pueda tenerme acá, es un orgullo total, como poder seguir esa línea y ese linaje. Lo primero que me inspiró es esa tierra sin mal, por la que muchos lucharon y muchos estamos luchando”, apuntó.

A continuación se realizó la entrega de plaqueta por los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata desaparecidos o asesinados en la última dictadura que sufrió nuestro país: Daniel Oscar Barjacoba, Horacio Manuel Carrizo, Marcos Daniel Chueque, María Alejandra de Pablo, Marta Alicia Di Paolo, Silvia Ana Filler, Carlos Alberto Galeazzi, Jorge Alberto López Uribe, José Luis Musmeci, David Manuel Ostrowiecki, Liliana Graciela Pachano, Patricia Pedroche, Lidia Elena Renzi e Ignacio Antonio Suárez.

“En ellos estaba la ilusión del estudio de una carrera, para construir una sociedad mejor, para que la arquitectura esté al servicio del pueblo, que tengamos una visión de la sociedad de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad y en ese camino costó la vida de compañeros con quienes cuestionábamos la enseñanza. Estábamos decididos a cambiar los planes de estudio y que podamos diseñar fábricas con comodidades para los sectores obreros, entre otras cosas. Por eso hoy es motivo de satisfacción y orgullo este reconocimiento”, añadieron Rueda, Cervera y Mancini

Finalmente, Pecoraro expresó que estar en el Colegio de Arquitectos por primera vez es "sumamente importante” y contó que el Faro está entrando en obras con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, donde añadió: "Es un lugar que tiene que ver con la lucha histórica de los organismos de Derechos Humanos, de abrir, entrar y recuperar sitios",

El espacio público, la trama urbana y la calle fueron los escenarios del terrorismo de Estado, y también de todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

"Por ello, con acciones que desarrollamos, como la colocación de la baldosa que recuerda a Silvia Filler, los monumentos, el Parque de la Memoria y también los ex centros clandestinos de detención, la arquitectura nos lleva al pasado y al presente”, expresó.

Por último, mencionó que "Mar del Plata está dentro de las primeras ciudades más castigadas. Al menos 15 lugares fueron identificados y hay 800 víctimas entre desaparecidos y sobrevivientes en una ciudad que en la década del ´70 tenía 300 mil habitantes”.