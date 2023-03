Jorge Macri: "Mauricio ahora es más importante que antes"

El Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó en CNN Radio que el anuncio de Mauricio Macri "pone el interés del conjunto por encima de su aspiración personal".

"Él es tan competitivo como cualquier otro candidato del PRO", puntualizó el ministro en diálogo con Aire de Mañana, con Guillermo Panizza.

En este punto, el dirigente porteño cree que el presidente "ocupará el rol de mentor" y que eso no le quita valor a su gesto. "Si alguien cree que porque se bajó ahora no es más importante, es aún más importante que antes porque puede definir un norte y tomar postura de cara a las elecciones en función a las propuestas", recalcó. Y agregó: "No me imagino a un Mauricio Macri silencioso y callado".

De cara a las elecciones nacionales, Jorge Macri no ve el surgimiento de un candidato a través de un consenso porque "hay proyectos lanzados que muestran matices". Y sumó: "El PRO tiene las figuras más importantes dentro de Juntos por el Cambio. De ahí saldrá una competencia positiva que agrande a nuestro electorado. Vamos camino a una competencia nacional y no a un candidato único".

Sin embargo, en la elección porteña cree que lo ideal es presentar un único candidato desde el PRO "porque es presentarnos con coherencia y un único mensaje hacia la sociedad". En este sentido, adelantó que se preparó "para ser el mejor candidato" de su espacio y que desea tener la experiencia y la firmeza de gobernar "una de las ciudades más importantes del mundo".

"Hay mucho para cuidar de lo que conseguimos en estos años y también mucho por mejorar", puntualizó el precandidato. Y recalcó: "Debemos estar preparados para une escenario complejo. El país que se viene será difícil y como siempre seguramente la ciudad de buenos aires será el centro de esa conflictividad. Y para eso hace falta un jefe de gobierno con firmeza para cuidar a los porteños".

"La gente la está pasando muy mal, aún peor que algunos sectores pobres. Eso los deja en una situación de mucha vulnerabilidad", determinó en relación a la situación de la clase media. Y concluyó en que se debe proponer "algo rápido y que les de esperanzas".