Unión sigue imparable en casa: logró su décima victoria en la Liga Federal

Unión de Mar del Plata sigue su andar en la Liga Federal y volvió a ganar en "El Quincho" para sumar su décima victoria en la temporada y mantener un invicto de 23 juegos en su casa. Fue con un contundente 102-73 sobre Estudiantes de Olavarría.

El conjunto de Ezequiel Santiago Medina marcó rápidamente el ritmo del juego con una gran tarea de Cristian Cadillac desde conducción y la mano caliente de Juan Ignacio Varas detrás de los 6,75 le dieron un ventaja de dos dígitos en 6 minutos de juego (20-10).

La visita respondió con un parcial de 7-2 a partir de una buena defensa y descontaba (22-17). La respuesta de Unión fue inmediata con los buenos ingresos de Bellozas y Barrionuevo. Sobre el final de cuarto y con un triple de Varas, Unión volvió sacar dos dígitos de ventaja (31-19).

El local siguió con su plan de juego y la visita lo sufría. La conducción del experimentado Cadillac le daba resultados a Unión en ofensiva, mientras que la intensidad defensiva impedía que el bataraz pudiera acortar diferencias. El goleo repartido le daba muchas variantes a los marplatenses que se fueron al descanso largo 63-35 arriba.

Con la ventaja a su favor, Unión mantuvo la calma y encontró maneras de seguir golpeando a la visita para que no logrará meter una arremetida. Bellozas en la pintura hacía valer sus centímetros y Estudiantes no lograba contenerlo. Y cuando la bola no llegaba a Bellozas, aparecían las manos de Tomás Quinteros, Tomás Gomez Colloca o Varas. Con todas esas variantes en ofensiva, el local se escapó 88-57.

Con la clara ventaja, Unión no aflojó con su idea de juego y esquivó cualquier intento de la visita de acortar la diferencia. La rotación del local le dió minutos a todos sus jugadores y terminó cerrando la noche con su décima victoria en el Torneo Federal 2023 y así continuar invicto. Con este triunfo, el marplatense suma 23 partidos sin conocer la derrota en El Quincho, entre Liga Federal y el Prefederal.

SÍNTESIS

Unión (102): Villalón 2, Carneglia 11, Varas 18, Cadillac 9, Quinteros 9 (FI) Bellozas 25, Gómez Colloca 9, Del Pino 0, Martínez 1, Rossi 3, Barrionuevo 15, Brovarone 0. DT Ezequiel Medina

Estudiantes (73): Callegaro 5, Rosso 11, Sesto 11, Pérez 6, Masson 18 (FI) Cincunegui 0, Vasallo 0, San Martín 7, Beltramella 0, Dilascio 12, Lucini 3. DT Manuel González