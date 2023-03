Manifestación frente a Anses: "Los jubilados estamos por debajo de la línea de indigencia"

En medio de una fuerte crisis económica y desvalorización constante de la moneda nacional, los salarios y las jubilaciones pierden cada día más su poder adquisitivo, este martes se manifestó frente a la Anses el Plenario de Trabajadores Jubilados.

Quienes trabajaron por 30 años y realizaron sus aportes, hoy no llegan a fin de mes porque la jubilación no les alcanza para cubrir la canasta básica de personas mayores que ronda los $170 mil de base.

En ese sentido también sumaron el reclamo del canje de los bonos en dólares por títulos en pesos, por un valor superior a los US$4000 millones, pertenecientes al Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES, dictado por un decreto de necesidad de urgencia por parte del estado Nacional.

Sobre esto, el organizador del plenario de trabajadores jubilados, Daniel Mirkin en diálogo con El Marplatense, expresó cuál es la realidad que sufren hoy los trabajadores retirados en el país.

"La nuestra es una organización que lucha por los derechos de los jubilados, los pensionados y de aquellos que no pueden tramitar su jubilación por el trabajo en negro, la no registración. Mar del Plata es la capital del trabajo en negro", aclaró Mirkin.

"Hoy estamos haciendo una concentración para repudiar el robo al fondo de garantías de sustentabilidad del ANSES que por un decreto de necesidad y urgencia, violando la ley, el gobierno Nacional promulgó el viernes pasado", continuó el referente del plenario.

"Ese robo consiste fundamentalmente en que fondos del ANSES que estaban garantizados por bonos en dólares bajo ley extranjera, van a ser cambiados a precio de remate por bonos actualizados bajo ley nacional. Ahí ya sabemos que en cualquier momento los tiran al bombo. El problema es que ese fondo estaba hecho fundamentalmente para enfrentar en caso de crisis económica o de desbalance muy grande de los ingresos, para sustentar las jubilaciones, pensiones y prestaciones que da ANSES", mencionó Mirkin.

"Al descapitalizarlos de este modo, a unos bonos que son volátiles en medio de una inflación infernal, de una inseguridad absoluta con respecto a la continuidad del soporte por parte del tesoro nacional de lo que valen esos bonos, estamos en una situación de vaciamiento desde el mismo ANSES. Siempre, los gobiernos nacionales y provinciales metieron la mano en la caja de jubilación, incluso los Municipales cuando tienen su caja propia, que son muy pocos pero esta vez ya están rascando el fondo para dejar todo vacío", expresó desde el plenario de trabajadores jubilados.

"Se menosprecia o directamente no se valora a los jubilados porque ya no son fuerza de trabajo, no se los puede seguir explotando. La jubilación no es como dice el gobierno y ANSES, un sistema de reparto. Es un salario diferido. Es falso decir que las jubilaciones tienen que depender de lo que se recaude en el momento, como sucede ahora donde la actualización que impuso Fernández al comienzo de su mandato, 50% por inflación y 50% de lo que se recauda, si no pasa eso que cada vez es menos, por el trabajo en negro, la evasión y la caída de los salarios, eso deja de ser un parámetro de referencia", sumó el manifestante.