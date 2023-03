Caso "matagatos": "El bullying no convierte a las personas en violentas"

Luego de que el fiscal a cargo de la causa, Marcelo Yañez Urruti, haya manifestado que el menor acusado de asesinar gatos en Parque Luro "es inimputable por problemas psicológicos derivados del bullying", el psiquiatra Juan Tesone reveló que la discriminación no puede llevar a una persona a matar gatos.

Cabe aclarar que el chico fue imputado por infracción a la ley Sarmiento de protección animal en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, luego del constante repudio de los marplatenses en la redes sociales.

Acerca del caso que conmocionó a la ciudad, donde un adolescente de 17 años fue visto en las cámaras de sus vecinos matando gatos y dejándolos en la vereda, el psicoanalista Juan Tesone desmintió en diálogo con "UPM" de Mitre (FM. 103.7) las declaraciones del fiscal, al explicar que "una persona no se vuelve violenta por haber padecido bullying".

"El bullying es un encuentro penoso entre una personalidad frágil y un grupo que toma a un niño como chivo expiatorio. Sin embargo, ésto no quiere decir que después se convierta en violenta al punto de matar gatos o asesinar a una persona. Depende de la personalidad de cada uno, no se puede generalizar", añadió el especialista.

En cuanto a la discriminación, señaló que puede ser por "mil motivos", aunque en general, ocurre por "la dificultad de integrar la diferencia de otro".

"Muchos grupos se amparan en cierta homogeneidad para señalar al otro como aquel que tiene una discapacidad, borrando las propias discapacidades que todos tenemos", manifestó Tesone.

En paralelo, recomendó que en estos casos la escuela trabaje "dinámicamente" con el grupo y que los padres se mantengan "alertas" porque los chicos sufren y no pueden comunicarlo.

En esa línea, añadió que el diálogo es "fundamental y necesario" para crear confianza, a la vez que expresó que el bullying se intensificó porque "puede manifestarse en muchos medios" -físicos, verbales y virtuales-.

"Los directivos no pueden decir que el bullying no tiene nada que ver con la escuela, si las redes sociales son un espacio prolongado del aula. Es difícil saber si ocurre más a menudo ya que antes no se hablaba", resaltó el escritor.

"Antes no se lo llamaba bullying, pero no dejaba de ser violento y lo que sucede en la actualidad es que los medios, al igual que la sociedad, despertaron una mayor sensibilidad para que el problema pueda ser trabajado en el seno de la escuela", remarcó.

"El ser humano es violento y hay que combatirlo todo el tiempo. Lo ideal es que violencia sea sublimada en otras acciones creativas. No obstante, la capacidad destructiva del ser humano es muy grande", concluyó el doctor.