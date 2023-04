Alvarado mostró una mejor imagen y se trajo un buen punto de Núñez

Luego de la impotencia en la caída por la mínima frente a Almirante Brown, Alvarado lo empezó perdiendo desde el vestuario ante Defensores de Belgrano, pero un testazo de Ortíz diez minutos más tarde firmó el empate 1 a 1 en su visita a Núñez, por la novena jornada de la Zona A de la Primera Nacional. Con el punto, alcanzó las ocho unidades y la decimoquinta posición.

El cuadro de César Vigevani, que aún no ganó en calidad de visitante, tendrá tres días de preparación para enfrentar, este miércoles a las 17.10, a Estudiantes de Río Cuarto en el José María Minella.

El elenco marplatense, que aún no aprendió en ocho jornadas de la Primera Nacional, intentó salir jugando una vez más. De ese modo, a los 3´, Vitale dejó cortó un pase metros antes del círculo central, Aguirre lo interceptó y metió una bocha filtrada para Salto, que se abrió y definió de derecha sobre el achique de Lungarzo (1-0).

Alvarado no parecía tener reacción, pero a los 12´, Pietrobono retuvo dos bombazos -a Bettini de media distancia y a Vadalá en segunda instancia-. Tras la segunda salvada, el ex Boca no se dio por vencido, buscó el rebote y puso un centro medido a la cabeza de Ortíz, que en el tercer intento venció al arquero olavarriense (1-1).

La primera media hora no dio descanso alguno. En el palo por palo, Albertengo deseequilibró en dos ocasiones a la defensa del "dragón" y en su contra, el "topito" Aguirre fue el más movedizo, manejando los hilos de su equipo, aunque Robledo adivinó sus intensiones al buscar a Benegas dentro del área.

En los últimos 15´, en contraposición a lo visto, ninguno generó peligro en el último cuarto de cancha, predominaron las faltas, las protestas y el dueño de casa, sin mucho, se arrimó escalando por el sector de Olivera.

Para el inicio del complemento, Moreira quiso sorprender al "monito" con un cabezazo que se fue apenas desviado y más tarde, sobre los 20´, Bettini sacó un zapatazo lejano, que cuando parecía bajar y clavarse en el ángulo izquierdo, terminó por dar en el alambrado de la popular del "Juan Pasquale".

En un segundo tiempo discreto, sólo un tiro libre y un disparo de media distancia de Ceratto pasados los 30´ hicieron trabajar al fondo del "torito". En el descuento, el marcador central -responsable de la igualdad- no llegó a cambiarle el rumbo a una pelota que quemaba en el área chica de "Defe" y sin más, el conjunto de la ciudad se trajo un buen punto de visitante.

SÍNTESIS

Defensores de Belgrano (1): Pietrobono; Medaglia, Levi, Rodrigo Moreira y Dardo Torres; Claudio Salto, Ignacio Gutierrez, De Tomasso y Agustín Benítez; Ezequiel Aguirre y Benegas. DT: Leonardo Lemos.

Alvarado (1): Lungarzo; Bettini, Nicolás Ortiz, Alan Robledo y Olivera; Lacunza, Vitale, Barbieri y José Luis Fernández; Vadalá y Mauro Albertengo. DT: César Vigevani.

Goles: 2′ PT Salto (D) y 12′ PT Ortíz (A).

Cambios en el segundo tiempo: 18′ Ceratto por Benítez (D), 20′ Lamardo por Barbieri y Joao Rodríguez por Vadalá (A), 27′ Fernando Chávez por Gutiérrez (D), 29′ Gularte por Albertengo y Bellocq por Lacunza (A), 40′ Rumbolo por Salto (D) y 42′ Irazoque por Fernández (A).

Cancha: “Juan Pasquale” de Defensores de Belgrano.

Árbitro: Julio Barraza.