Dibu Martínez brilló ante el Chelsea de Enzo Fernández

El Aston Villa de Emiliano Martínez y Buendía se apoderó de una trascendental victoria 2-0 como visitante ante el Chelsea que tuvo a Enzo Fernández todo el partido en cancha. El marcador deja algo en claro: Dibu fue el personaje central de este partido correspondiente a la 29ª fecha de la Premier League con una serie de atajadas brillantes que le permitieron sostener el cero en su arco.

Es cierto que la primera intervención del portero argentino se dio a los cinco minutos y por su propio error. Quiso salir jugando por abajo, pero eligió mal a su compañero: le dio un pase a Boubacar Kamara de espaldas en la puerta de área y con una marca encima. Mykhailo Mudryk, la promesa ucraniana por la que el Chelsea pagará casi 100 millones de euros por su ficha, robó y quedó de cara al gol, pero el Dibu se redimió y evitó la caída de su valla con una atajada espectacular.

Un cuarto de hora más tarde, ya con el partido 1-0 a favor por el tanto de Ollie Watkins, el deportista surgido de Independiente de Avellaneda volvió a agigantar su figura: Joao Felix ganó adentro del área, maniobró y sacó un disparo pegado al palo que tenía aroma a gol, pero Martínez se estiró y otra vez le dijo que no a un jugador del Chelsea. Instantes más tarde, Enzo Fernández tuvo una chance de nivelar las cosas con un cabezazo que rozó el poste.

No terminó el trabajo para el mejor arquero del año elegido en la gala de los The Best. Mudryk se escapó mano a mano a la media hora de juego tras una buena habilitación, pero definió mal y Dibu no tuvo problemas para controlar el balón que pateó defectuoso el ucraniano. Cuando ya el reloj del primer tiempo se consumía, el alemán Kai Havertz hizo transpirar otra vez al campeón del mundo tras una interesante maniobra ante dos defensores que culminó con un remate complicado abajo que Martínez envió al córner.

Es cierto que la figura del arquero de 30 años brilló durante esos 45 minutos iniciales en el Stamford Bridge, pero también tuvo una cuota de fortuna en la última bola del primer tiempo. Enzo Fernández sacó un centro desde el vértice derecho que Ben Chilwell capitalizó con un cabezazo que terminó adentro del arco, sin embargo el marcador no se movió del cero porque el árbitro Andy Madley consideró que hubo una falta previa del británico.

A los 60 minutos del complemento, ya con el tanteador 2-0 por la brillante anotación de John McGinn, otra vez Dibu le ahogó el grito a Joao Felix. El portugués llegó hasta la puerta del área chica tras evitar la marca de la defensa de los Villanos, definió exigido y el 1 puso sus pies para despejar la bola.

Como si esto no fuese suficiente, el argentino alcanzó las 100 presentaciones con el Aston Villa y rompió un récord histórico en ese club: es el arquero que más vallas invictas (34) firmó en sus primer centenar de juegos en esa entidad superando a Mark Bosnich (33), Brad Friedel (33), Thomas Sorensen (32) y Brad Guzan (20).

El combinado que dirige Unai Emery, que tuvo 75 minutos en cancha al marplatense Emiliano Buendía, alcanzó la línea de los 41 puntos y está 9° en la Premier League, a dos unidades de alcanzar Brentford y Brighton And Hove, los últimos dos equipos que hoy en día están sacando boletos para la Conference League y Europa League respectivamente. El presente del Chelsea, por su parte, es decepcionante: tiene 38 puntos y está 11°.