"La mujer y la política hacia el 2023" un encuentro del PRO Mujeres de la región

Con la temática “La mujer y la política, hacia el 2023” el evento se realizó el sábado en el marco del mes de la mujer con la exposición de referentes de Villa Gesell, Pinamar, San Miguel Del Monte, Gral. Pueyrredon, Gral. Belgrano, Gral. Alvarado y Balcarce.

También estuvieron presentes la diputada provincial Florencia Retamoso, el senador provincial Alejandro Rabinovich, el presidente del PRO Mar del Plata Emiliano Giri y el Subsecretario de Seguridad Gustavo Jara. Con videos grabados, hicieron su intervención la diputada provincial Rosio Antinori y la concejal Florencia Ranellucci.

Diana Tolosa, presidente de PRO Mujeres Gral. Pueyrredon expresó que “es un orgullo presidir el equipo de mujeres, donde creemos que la educación y el trabajo son los pilares fundamentales para el desarrollo de una persona. Mujeres que hace 5 años trabajamos ad honorem y he peleado para que ellas, muchas de gran trayectoria en su profesión, tengan el reconocimiento que se merecen. En este 2023 redoblamos la apuesta y me comprometo a seguir peleando por los lugares que se merecen esas mujeres y seamos parte del grupo de legisladoras y funcionarias para seguir mejorando la realidad”.

Transformación, servicio y trabajo fueron los ejes centrales de la reunión y en los que se basa la gestión llevada a cabo. Ante la pregunta “¿que te impulso o motivo a ingresar a la política?” las disertantes manifestaron que:

Florencia Retamoso afirmó que “Mar del plata, con Guillermo Montenegro y Diana con PRO Mujeres, son un gran faro, un modelo a seguir. Sentía que la política tenía que avanzar para mejorar. Hay que fortalecer el espacio de las mujeres para mejorar la realidad y sumar esfuerzos. Sigamos caminando fuerte para sumar en base a lo que pide la gente y acompañar a todas las personas”.

Rosio Antinori, diputada provincial: “se viene un gran desafío en el 2023 y así nos tiene q encontrar, trabajando juntas. Me involucré por vocación de servicio. Con un poco de sentido común se puede transformar muchas realidades y hacer mucho por nuestros vecinos y ciudades. Trabajemos en conjunto para lograr los sueños que todas anhelamos”.

Paola Moreno, Secretaria de Desarrollo Social de Balcarce “me motivó la vocación de servicio. Saber que desde el lugar donde esté, puedo ayudar al otro. Coincido con Montenegro en que para estar en política hay que saber servir y poner al otro por delante”.

Estela López, Concejal de Gral. Alvarado, Licenciada en enfermería: “Gral. Alvarado necesitaba un cambio y me motivó resolver los problemas de la gente para que vivan mejor. La vocación es una herramienta. Hay que escuchar al otro para saber qué le pasa. Cuando los problemas están en la gestión, acercate a la gente; cuando los problemas están en la gente, gestioná para ellos; pero siempre es con ellos.

Adriana Parodi, Consejera Escolar de Gral. Alvarado, directora de escuela: “como directora de escuela de alta vulnerabilidad social, me lleva a pensar no solo en el aprendizaje sino en el contexto social de esa persona. Poder prestar esa escucha y la empatía es fundamental. Resolver problemas es la motivación más grande. Desde el lugar donde estemos hagamos política para defender nuestros derechos”.

Sofía Raffo Benegas, concejal De Gral. Belgrano, docente: “estar en política es un granito de arena que uno aporta, y a veces si no lo hace uno no lo hace nadie. Me interesa estar cerca de la gente para resolver los problemas”.

Johana Panebianco, diputada provincial por la 5ª Sección De Gral. Pueyrredon, politóloga: “la política es la mejor herramienta para transformar realidades, pequeñas, medianas o grandes pero es un trabajo colectivo que hay que hacer de la mejor manera. La política es servicio. Como dijo el intendente Montenegro, hay que poner al otro ante las necesidades de uno, si perdemos ese foco, la política no sirve de nada. Espero que seamos más mujeres las que nos involucremos, y hagamos una política mejor”.

Daniela Zulcovsky, psicóloga, Subsecretaria de Derechos Humanos de Gral. Pueyrredon: “para mí la política es una forma de vida. Hice mucha política social, involucrada en ayudar por los derechos de las personas. La política es transformación, es estar en la calle, con la gente, para poder mejorar aunque sea un poquito la vida. La política también es con todas las mujeres, podemos transformar las realidades de toda la gente”.

Yanina Sosa, Directora de Protección Integral a la Victima de Desarrollo Social de Gral. Pueyrredon: “siempre trabajé en los barrios y cuando lo conocí a Montenegro me convencí de hacerlo desde la política porque coincido en algo que dijo, hay que estar siempre al servicio de la gente. Y desde la política se pueden hacer muchas cosas”.

Sandra Ferrandi, Concejal y Vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante De San Miguel Del Monte: “sabemos del esfuerzo que nos cuesta lograr nuestros objetivos. Las mujeres de la 5ª sección somos guerreras. Resolverle problemas a la gente es mi motivación. La política no es para enriquecernos, sino a trabajar desde la vocación de servicio”.

María Alejandra Apolonio, Concejal reelecta y Presidente de Pro Pinamar, Docente especializada en Educación de adultos: “vengo de la docencia y desde el rol de director de escuela conocí las necesidades de cada familia. Me motivó ver esa realidad social. Darle la posibilidad a una persona de que el estado esté para ellos, es hermoso. El estado es la cercanía con el vecino. Hay que tener ganas de ayudar”.

Clarisa Armando, Concejal y Presidente del Bloque Juntos Villa Gesell, Ingeniera en tecnología de Alimentos y Ambiental: “ayudar a mejorar y a emprender es motivador. En la vida hay que conectarse hacia adentro para elegir para afuera. Como dijo Montenegro, para estar en política te tiene que doler lo que le duele al otro, y para conectar con el otro y solo lo podemos hacer si estamos conectados desde el interior. Cuando uno está seguro de lo que quiere, con trabajo podemos transformar la vida de todos”.

Ana María Martínez, Concejal reelecta de Villa Gesell, empresaria hotelera: “es importante involucrarse para transformar la vida del otro, porque si se hace para transformar la vida de uno mismo es donde empiezan los problemas. Las vivencias de chica sobre la dictadura y la vuelta a la democracia fueron motivadoras, me hicieron involucrar en defender la democracia. En la política se trabaja con desafíos, sabiendo la satisfacción que implica hacer el bien”.

Florencia Ranellucci, concejal de Gral. Pueyrredon: “la política es una herramienta para que ayudar al otro más profundo y duradero. Me motiva ser parte de la transformación. Con buena gestión podemos transformar realidades y que todos puedan desarrollarse”.

Para finalizar, habló Emiliano Giri, presidente de PRO Gral. Pueyrredon y dijo que “agradezco a Diana y todo su equipo de PRO Mujeres el laburo que vienen realizando hace 5 años. Espero que podamos dar respuesta a eso con mayor espacio de representación en la gestión. Y les pido que sigan comprometidas, porque lo que estamos definiendo para adelante desde este espacio es hacer política en defensa de nuestros hijo y de toda la sociedad”.