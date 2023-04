Qué será de ti: el Minella quedó afuera de los estadios que la AFA propuso para el Mundial 2030

Por Marcelo Marcel

Pese a que se había dicho que iba a ser la casa de la selección Argentina, la AFA decidió dejar afuera al estadio José María Minella de la lista de escenarios propuestos para la candidatura del Mundial de fútbol 2030. También quedo ignorado para el Mundial sub 20.

Se trata del certamen del Centenario de las Copas del mundo de futbol que, recordemos, se iniciaron en Uruguay en 1930. La iniciativa de Argentina, Paraguay y Uruguay es organizar ese torneo con sedes repartidas para evocar el primer campeonato mundial desarrollado en tierras sudamericanas, con el acicate que supone el titulo de Argentina en Qatar 2022.

En el marco del 76° Congreso Ordinario realizado en la sede del máximo ente rector del fútbol sudamericano hizo oficial en un video su selección de estadios que lucharan el próximo año en oficialmente convertirse en sedes de la Copa del Mundo que se disputarán en 2030 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

Dentro del cuál también destacó la intención de construir en Asunción lo que se denominará "Estadio CONMEBOL", que contará con una capacidad para 60.000 personas.

En el país de los campeones del mundo se hará nuevamente un Mundial.

Lamentablemente Mar del Plata ni se menciona como subsede por el estado de abandono del Minella. #ConMontenegroPerdemosTodo. También un Mundial... pic.twitter.com/EjRaBglQsX — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) March 30, 2023

El José María Minella no está en esa lista, cuando desde Mar del Plata se hicieron públicos los anuncios de que el acuerdo al que habían llegado el intendente Guillermo Montenegro y el Chiqui Tapia, titular de la AFA.

El convenio rubricado nunca se presentó en el deliberativo local lo que provoca que desde distintos bloques políticos muestren su disconformismo con una situación que no solo demora su puesta en valor sino que pone en riesgo la continuidad de las competencias oficiales si no es por las gestiones que realizan los clubes Aldosivi y Alvarado todos los días.

El anuncio se dio a conocer en agosto del 2022, con una foto que impactó entre el jefe comunal y el titular de la AFA. Ya en el nuevo año, el 13 de enero, con motivo de los distintos viajes de Tapia a Mar del Plata, volvieron a comunicar que el proyecto seguía en pie.

Hoy, a varios meses de aquel título, no solo los avances en la gestión están estancados y en punto muerto, sino que se desaprovecha una ocasión unica que puede colocar al escenario en un contexto de fluidez de fondos para su reparación. Cada vez que se realiza una competencia de este tipo, los escenarios deben reacondicionarse. Salvo el de River Plate, todos los demás deberán -tema más, tema menos- poner en valor su estructura.

Ya Mar del Plata perdió una chance histórica en 2011 cuando se realizó la Copa America. El gobierno local de ese entonces no logró acomodar las situaciones con un Estado Nacional con el que trabajaba codo a codo en muchos temas y así, se vieron beneficiados otros estadios como el de Colón de Santa Fé, que quedó a nuevo. Acaso como rebote de ello, en La Plata se construyó uno nuevo con Daniel Scioli como gobernador. Una situación que aun pocos pueden explicar.

Ahora, todo parece indicar que pasará lo mismo. "O el teléfono no suena en AFA o desde Mar del Plata los llamados no se hacen", comentó un avezado dirigente del futbol que -según dicen- nunca creyó en el proyecto impulsado. Lo del sub 20 también quedó relegado. El antecedente marca el 2001 con el Minella como sede y el aporte de sector privado para refacciones. Y fue Mar del Plata elegida por la FIFA como mejor subsede a cargo de Roberto Fernandez, hoy titular de la LMF.

Es creer o no, pero cuando la ciudad se ilusionaba con un proyecto que tenía predicamento y respaldo de la casa madre del fútbol, todo parece desmoronarse luego de lo que se vivió en las últimas horas. Y potenciado por el acto donde colocaron el nombre de Lionel Andres Messi al predio en Ezeiza donde quedo en claro donde se volcaran los recursos.

Desmoronarse, esa palabra que hoy todos repiten cuando van al Minella y lo ven como está...lamentablemente.