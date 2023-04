Tuberculosis en Argentina: "Nuestro contexto social es severo y debemos cuidarnos"

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, la ex directora de Salud del Municipio de General Pueyrredon, Patricia Fortina, explicó los síntomas de la enfermedad y la peligrosidad de abandonar el tratamiento.

El viernes pasado tuvo lugar la concientización de la enfermedad pulmonar y en ese sentido, Fortina comentó en "UPM" de Mitre Mar del Plata (FM 103.7): "Tiene un impacto trascendental en la salud pública. Un tercio de la población mundial la padece o la tiene de manera latente, es decir que no tiene síntomas".

"Cuando hablas con la gente, creen que es una enfermedad vieja y casi no existe, pero es un grave error. Puede ser pulmonar o extrapulmonar. La primera es la de mayor importancia por la forma en que se contagia, de persona a persona y a través de tos o estornudos", señaló.

"La prueba de mantoux -una inyección que se coloca en el antebrazo para verificar si la persona contrajo la enfermedad- se sigue haciendo. La enfermedad es producida por una bacteria y el tratamiento es demasiado largo, entre seis y nueve meses", agregó la licenciada.

No obstante, por su duración, sostuvo que las personas "lo abandonan y en su segunda etapa, ya se vuelve más severo". Al mismo tiempo, aclaró que con el tratamiento "no hay mortalidad", aunque quienes mueren son las personas que abandonan el tratamiento o no advierten los síntomas.

"La desnutrición, el alcoholismo, las adicciones, los ambientes con poca higiene y las malas condiciones de vida favorecen a que se presente. Nuestro contexto social es severo y debemos cuidarnos", expresó.

En cuanto a los síntomas que debemos prestar atención, la experta informó: "Tos persistente sin mocos por más de 15 días, disminución de peso, expectoración rosada, fatiga, cansancio y fiebre son los indicadores más comunes de la tuberculosis".