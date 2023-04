Montenegro: "Tenemos el orgullo de convivir día a día con nuestros héroes"

En un emotivo acto este domingo por la mañana, el intendente Montenegro brindó unas palabras ante los veteranos de Malvinas y autoridades que se congregaron para conmemorar el 41 aniversario de la gesta de Malvinas.

"Es un día especial y no me quiero olvidar de las autoridades presentes y de los héroes, estos días nos hacen pensar, repensar y buscar cosas dentro nuestro y lo hablamos anoche en la vigilia por lo que significa este 2 de abril", dijo.

"El año pasado fue un año bisagra por los 40 años y la malvinización que se ha generado es tan necesaria", agregó.

"Por los que no volvieron, por los que ya no está y aquellos que están y esa reivindicación debe ser para quienes no saben o no supieron transmitirles lo que son las Malvinas y lo que pasó", sentenció.

Mensaje del obispo Gabriel Mestre en el acto del 41 aniversario de la gesta de Malvinas.@AgenciaAica @EpiscopadoArg @0223comar @lacapitalmdq pic.twitter.com/49gXgK47zQ — Diócesis de Mar del Plata (@diocesis_mdp) April 2, 2023

"En nuestra ciudad tenemos el orgullo de vivir día a día con ellos, con nuestros héroes y tenemos que darnos cuenta que estamos día a día con ellos. Los más jóvenes tienen que entender lo que es Malvinas", explicó.

"Esa malvinización tan necesaria es de los héroes, ellos son los responsables de la reivindicación histórica incluso hasta lo que pasó en el mundial con una canción", dijo.

"El centro de ex soldados demostró todo esto en cada una de las distintas situaciones que le tocó participar", añadió.

"El años pasado fue así una bisagra para todos hay que seguir empujando no queda otra", concluyó.