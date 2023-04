El marplatense Soulé y su relación con Scaloni: "Me dijo que tenía que soltarme más"

El marplatense Matías Soulé es una de las grandes apariciones de la Juventus esta temporada. Aunque su debut fue el año pasado, el argentino de 19 años explotó en este 2023 y está teniendo mayor continuidad de la mano de Massimiliano Allegri. Tanto así que Lionel Scaloni ya lo tiene en sus planes para la Selección Argentina, aunque no lo convocó para los amistosos frente a Panamá y Curazao.

En una mano a mano imperdible con TNT Fútbol, por la pantalla de TNT Sports, Soulé reveló qué le dijo Lionel Scaloni en una de sus primeras prácticas con el seleccionado nacional: "Yo estaba medio tímido en los primeros entrenamientos. (Scaloni) Me dijo que tenía que soltarme más, que me veía muy bien", contó el futbolista de la Vecchia Signora.

Por otra parte, se refirió a su relación con Alejandro Garnacho: “Lo hacemos hacer que hable en argentino. Ya empezó a decir “eh boludo”, lo acostumbramos de a poquito. Le hicimos comprar un mate", expresó entre risas. Y también habló sobre Barrenechea, quien recientemente subió al primer equipo del conjunto italiano: "Con Enzo estamos todo el día juntos. Es como un hermano para mí. Ahora lo confirmaron en el primer equipo, y me pone muy contento por él.”

“Tenemos un grupo de WhatsApp con los que fuimos convocados desde Europa. Están Ale (Garnacho), ‘Lukita’ Romero, Tiago Geralnik, ‘Franquito’ Carboni, Valen Carboni y Nico Paz. Hablamos de que ojalá podamos ir. Estamos esperando que se confirme", reveló Soulé acerca de la relación que tienen entre los llamados 'Europibes' de la Scaloneta.

“Me sorprendió que me citaran a la mayor. Yo sabía que estaba el rumor de que me podían llamar para la Sub-20. Un día se me acercó el director de la Next Gen (Juventus Sub-23) y me dijo que me habían citado. Yo sentía que era para la Sub-20, pero ahí caí que era para la mayor. Fue una locura", le contó Soulé a TNT Sports.

Y reveló cómo fue el momento en el que le contó a su familia: “Le mandé un mensaje a mi viejo: “tengo una noticia para darte”, pero no le dije qué. Cuando llegué a mi casa le conté y no lo podía creer.”

"Me sorprendió el cambio de sede. Yo tenía muchas ganas de jugarlo, así como el Sudamericano, al que me hubiese encantado ir. Creo que en Juventus no saben todavía, veremos más adelante", comentó Soulé sobre la chance de que el Mundial se realice en suelo argentino.

Y bancó a Javier Mascherano, quien en las últimas horas confirmó que seguirá al frente del equipo juvenil: “He leído que puede ser que se quede Mascherano. Me pone contento, porque teníamos una idea de juego. Es exigente, nos hace jugar al fútbol. Creo que está bien que vuelva.”