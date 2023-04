Inseguridad en Peralta Ramos Oeste: "Hace falta intervención con mano dura de las autoridades"

Tras una ola de constante inseguridad en el barrio Peralta Ramos Oeste, los vecinos se manifestaron este lunes en una de las plazas del barrio indicando que ya no toleran más la falta de control y que no viven en paz.

En este sentido, los vecinos reclamaron que la situación es insostenible y que se cuidan entre ellos mismos. El robo de cables, las balaceras, los momentos de tensión cuando hay partidos de fútbol en el estadio y hasta dejar el auto afuera por tener miedo a que delincuentes ingresen en sus casas.

Sobre esto, Silvia, una vecina del barrio Peralta Ramos Oeste, dialogó con El Marplatense sobre la inseguridad constante que padecen. "Hoy los vecinos nos reunimos en la plaza para reclamar por la inseguridad que pasamos, porque es total. Antes por ahí pasaba solo a la noche pero ahora es en cualquier horario. Yo salgo 2:30 o a las 3 de trabajar y tengo que ir a la parada del colectivo siendo que no anda nadie y de repente aparecen. Tengo que llevar el celular guardado estratégicamente, fijándome donde llevo el poco dinero que tengo", dijo.

"La inseguridad del barrio es increíble, a la salida del colegio, en cualquier lado. Llamas a la policía, te dicen que no tienen patrulleros. Hacemos el reclamo, vienen uno o dos días y desaparecen. O se paran en Lisandro de la Torre y Guanahani pero es como que los chorros les tomaran el pelo porque andan por los alrededores. Por eso sería bueno que patrullaran dando vueltas a la mañana", aclaró Silvia.

"Dejamos el auto afuera porque si lo queremos entrar, nos pueden sorprender y es un problema. Cuando hay partido de fútbol, es un desastre. Anduvieron a los tiros por Guanahani. La policía tiró balas de goma, pegaron en el ventanal de una casa, y había gente adentro", expresó la vecina.

"El Municipio tendría que hacer algo como para reforzar la seguridad. Entiendo que esto pasa en toda la ciudad pero quizás pedir refuerzos, gente preparada, porque no puede ser que vengan 10 mil patrulleros cuando hay partido y el resto de los días es zona liberada", indicó la víctima de inseguridad.

"Tenemos un grupo de whatsapp y con eso nos cuidamos entre nosotros. Estamos todos con miedo porque a estos delincuentes no les importa nada, andan armados, te pegan. Todos estamos corriendo riesgo. No puede ser que no podamos salir tranquilos de nuestras casas, o entrar porque se te mandan", mencionó desde el barrio Peralta Ramos Oeste.

"También roban cables como gatos. Se suben y bajan como si nada. No se cómo no se electrocutan. Yo creo que acá hace falta intervención con mano dura desde las autoridades locales. No puede ser que los agarren y a los minutos estén afuera robando de nuevo", continuó Silvia.

"Acá todos somos laburantes, para tener algo tenes que trabajar. Hay trabajo, el que quiere se las rebusca, corta el pasto, podas plantas, lo que sea pero lo que pasa es que los pibes no quieren trabajar. El trabajo es dignidad pero el gobierno Nacional fomentó vagos porque todo se lo regalan, siguen teniendo chicos, les dan más planes y eso no es correcto. Yo pago los impuestos y si no pago, voy a juicio. Pero a ellos le regalan todo, la casa, los muebles, a gente joven que puede hacer", sumó la vecina.

"No les voy a disparar para defenderme porque en mi casa no hay armas, pero igual la que iría en cana soy yo. Ellos matan todo el tiempo y andan libres", reclamó desde el barrio Peralta Ramos Oeste.