Tras el crimen del colectivero, Berni ratificó que no va a renunciar y dijo: “Un golpe más no me hace mella”

Después de haber sido atendido en el Hospital Churruca tras haber sido atacdo a trompadas y piedrazos, Sergio Berni aseguró que no va renunciar. El ministro de Seguridad bonaerense fue agredido en la protesta en la General Paz por los compañeros de Daniel Barrientos, el colectivero de 65 años que fue asesinado esta madrugada en La Matanza.

El funcionario expresó su solidaridad con la familia de la víctima aunque generó sospechas sobre el asesinato: “Ya detuvimos al primer sospechoso, el policía que viajaba arriba del colectivo lo identificó. No es un hecho habitual, no va a quedar impune. No es el modus operandi típico de un asalto a un colectivo”.

“No tengo ninguna duda de que a estos asesinos los vamos a tener. Por eso pedimos desde el 10 de diciembre de 2019 la presencia de la gendarmería en la provincia de Buenos Aires”, dijo Berni en medio de los estudios que le realizan en el centro de Salud, a la espera del alta médica.

Además, ratificó: “El Presidente se comprometió a hacer una revisión del operativo Centinela”

Berni anticipó qué decisión tomará con los choferes que lo atacaron: “Es un hecho trágico que nos duele a todos, más que los golpes que uno recibe, más allá de tener fractura de cráneo y hundimiento de la órbita. Ahora están viendo si tienen que operarme o no. No voy a denunciar a los agresores”.

Fuente: TN.