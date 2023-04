Aníbal Fernández criticó con dureza a Kicillof por la inseguridad

Pese a haber defendido a su par bonaerense, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a criticarlo este miércoles, al tiempo que apuntó con dureza contra el gobernador Axel Kicillof. “Es un profundo desconocedor de lo que sucede”, dijo.

Las nuevas declaraciones del ministro nacional se dan en medio de la discusión política a raíz del asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, en La Matanza. El pedido del envío de las fuerzas federales a varios puntos del conurbano, por parte del funcionario nacional, generó una serie de cruces mediáticos que continuaron durante esta jornada.

Consultado por esa polémica, Fernández, señaló: “No hay novela, soy amigo desde hace muchos años con Berni y yo le tenía prohibido hablar con las fuerzas federales. No tengo un concepto módico de la autoridad, en los lugares donde yo trabajo, las decisiones las tomo siempre yo", explicó sobre el desembarco de los gendarmes al territorio bonaerense.

Y amplió: “Su gente se vino a reunir con la Secretaría de Seguridad como cuatro o cinco veces porque somos amigos de la militancia, hablamos a calzón quitado”.

Al ser consultado por las críticas que Berni le dedicó en su momento, señaló. “Me reuní con el Presidente y con Martín Insaurralde y acordamos entre los tres, si él viene a plantear esta tarea y nosotros estamos desarrollándola en conjunto”, completó.

Luego de esta sentencia, le apuntó directo al gobernador provincial. “Él dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede, que es lo que plantea él, ´nosotros estamos tratando de tener 6 mil hombres en la Provincia´ ¡hay más de 6 mil repartidos en todos los distritos! desde hace un buen tiempo, con lo cual él desconoce lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo, desde fines de 2021, fue la presencia en todas las estaciones en donde bajamos el delito a un número importantísimo”.

“¿Pero cómo Kicillof no va a saber lo que hacen en la Provincia?”, le repreguntaron. “Yo no lo sé, es un problema de Kicillof, no mío, preguntale a él. Él dice ‘nosotros venimos reclamando los 6 mil….’, alguien le dio el número y a él le gusta repetirlo, bueno repetí lo que vos quieras pero, lo que no sabés, es que ya están esos. Hace rato que están trabajando en la Provincia de esa manera y que nosotros estamos motivando para modificar o mejorar la participación en varios puntos del conurbano”.

Por último, consultado sobre el diálogo con Berni, contó que le escribió el lunes tras los golpes que recibió y que el ministro no le contestó. “Le escribí nueve veces y no me respondió. Hice captura la pantalla, se la envié y le dije: “Che: si no tenés ganas de hablar, no hablés, listo hacé lo que quieras”. Y prosiguió: “Ayer me entró un mensaje que decía: ´Uy, perdón, no te había visto´. Yo tampoco porque tenía el mensaje archivado y miro, veo que era éste y le respondí”.

“¿Para qué quiero un mensaje de alguien que no te contesta?, estaba archivado, me contestó, le contesté y me dice: ´Estoy en TN, cuando salgo te llamo´. Se ve que todavía está ahí o lo tienen secuestrado”, dijo con ironía.