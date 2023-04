Un tren con destino a Mar del Plata fue embestido por una camioneta y debió detenerse

En el marco de la llegada de turistas a la ciudad por Semana Santa, una camioneta impactó este mediodía contra la parte trasera de un tren que viajaba por el Partido de Brandsen en dirección a Mar del Plata.

En ese sentido, una de las pasajeras que viajaba hacia la Costa, Julieta, le comentó a "Un Problema Menos de Mitre" (FM 103.7) cómo se vivió la situación: "El tren está detenido hace más de una hora y ahora esperamos a que llegue el maquinista. Según nos comentaron, cuando logren solucionarlo continuaremos el viaje".

"El conductor de la camioneta, que fue quien impactó contra el tren, está herido. No obstante, en mi posición no se sintió el choque porque me encuentro más adelante. No descarriló y no hay pasajeros heridos", indicó.

"Tendríamos que llegar a Mar del Plata a las 17, pero vamos a tardar más. Me quedo por el fin de semana y luego, pese a que soy marplatense, volveré a Buenos Aires", concluyó.

A su vez, cabe destacar que más de 2300 autos por hora circulan hacia la costa Atlántica y se espera que llegue un promedio de 400 micros por día a Mar del Plata.