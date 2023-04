Violenta detención a un ciclista: "No me puede prohibir circular en la ruta"

El ciclista marplatense Diego Sánchez Cabezudo, reconocido por su labor en el gremio de Guardavidas de Mar del Plata, fue detenido cuando circulaba en bicicleta junto a sus compañeros por la Ruta 11 en un entrenamiento de rutina.

"Había un retén de policías a la altura de la estancia La Molina que obviamente conocemos a la gente porque los vemos todos los días, más de una vez alguno ha tenido problemas con la bici y ha pedido ayuda también. Nos pusimos en la banquina y nos dijeron que unos automovilistas manifestaron que estábamos ocupando la ruta y que no se puede circular", señaló en diálogo con El Marplatense.

En el principio de la discusión, la policía manifestó que "está prohibido circular por la ruta, así que ustedes no van a poder seguir, tienen que dejar las bicicletas acá, fíjense de llamar a alguien para que los vengan a buscar".

Sin embargo, Sánchez Cabezudo le aseguró que "hace 40 años que pedaleo por acá todos los días, me ves siempre, incluso me felicitás por las carreras que gané, cómo ahora de golpe no se puede circular por acá. Yo conozco la licitación, no puedo circular ni por autovía ni autopista, pero por la ruta no dice nada, que haya un vacío legal es otro tema, pero no es que está prohibido. Además dónde hay un cartel que diga que no se puede circular por la ruta".

La discusión se agravó con el correr del tiempo y "se ve que llamaron, llegaron dos más y en momento tenía cuatro tipos tirados arriba queriéndome meter las esposas, lo hicieron si decirme quiénes eran ni el motivo. Después uno me dijo resistencia a la autoridad, pero cómo me voy a resistir si me estás queriendo imponer algo que no existe. Me secuestraste la bici sin una orden, me empujás, yo vengo entrenando, no estoy robando".

El hecho tomó relevancia a nivel nacional porque un ciclista que pasaba por el lugar se detuvo, grabó la secuencia y lo subió a las redes. "Estuve cuatro horas preso, detenido, demorado, llamalo como quieras. Cuando quise exponer me dijeron que no tenía derecho porque era el detenido, que lo iba a hacer en el juicio. Tuve que firmar el acta que me dieron porque sino no me podía ir", explicó.

En las próximas horas, "supongo que me llamará la fiscalía, tendré que ir a declarar, me darán un abogado defensor público, no lo sé, pero la causa la tengo abierta yo por resistencia a la autoridad. Ni siquiera la causa me la arman porque venía circulando en la ruta, porque se dieron cuenta que no podían", expresó.

No obstante, argumentó que "no desconozco que hay una legislación, la he leído de punta a punta, si me preguntás, hay un vacío legal porque no hablan de rutas nacionales y provinciales. En la ley lo que no está escrito, no existe. Entonces no me puede prohibir circular en la ruta si no está plasmado. Que después me digan que vamos más lento que los autos, bueno sí, la gente para ir a la playa tiene que cruzar y no hay ni senda peatonal ni semáforo, entonces hay un montón de problemas en la Ruta 11".

En cuanto a la violencia registrada en el video, resaltó no pasó nada grave, pero "terminamos, no sé cómo, en el medio de los arbustos y salí todo rayado. Golpes, piñas en la espalda, en los testículos, fue muy violento todo".