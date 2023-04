El "tiburón" piensa en meterse en el reducido

Luego de la gran victoria en Caseros, Aldosivi recibirá este sábado a las 16 a Tristán Suárez en el José María Minella, por la novena fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Callegari y Morello volvieron a ser convocados, mientras que Riaño sigue recuperándose.

En su última presentación, con importantes bajas y un equipo repleto de juveniles, "Teté" Quiroz pareció encontrarle forma a un equipo que sufría mucho en defensa y le costaba hacerle llegar la pelota a los de arriba.

En ese marco, Lucero -21-, Cervera -20-, Panaro -20-, Indacoechea -22- y Laquidain -21- fueron de la partida, mientras que De la Vega -19- ingresó en el segundo tiempo.

Los que entraron, entraron bien. No sólo eso, sino que otros que estaban en el once inicial, como Olivares, dejaron una mejor imagen. Al mismo tiempo, cabe destacar las actuaciones de Cervera y Panaro, ambos categoría 2002, que se cargaron el equipo al hombro y no les pesó la inexperiencia.

En las tres primeras chances claras del choque, el arquero "pincha", Vega, se lució con grandes atajadas para evitar la caída de su arco y después de tanto insistir, sobre los 32´ Olivares descargó hacia Panaro, que en vez de buscar el centro desde la izquierda, encaró para adentro, se sacó a tres rivales de encima y abrió el pie para ponerla pegada al segundo palo.

Pereyra con Olivares, al igual que Panaro con Cervera, pudieron marcar el segundo tanto, pero debieron aguantar el resultado. En una gran jugada de Parisi, Acosta se perdió el gol del empate y finalmente, el cuadro del Puerto se abrazó a su primera victoria fuera de casa.

Gracias a los tres puntos, escaló en la tabla y alcanzó el 11° puesto con 10 puntos, mientras que su próximo rival, el "lechero", se encuentra en la decimoquinta posición con 9 unidades.

Por su parte, Tristán Suárez inició el campeonato con 4 derrotas, cambió inmediatamente de técnico, se recuperó con tres triunfos -dos de visitante- y cayó en el pasado partido ante Chacarita por 3 a 1.

De conseguir el triunfo y si los resultados lo acompañan, podría quedar dentro del reducido porque hasta el cuarto puesto sólo hay tres puntos de diferencia, además de que la mayoría de los clasificados al momento juega entre sí.