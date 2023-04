El "tiburón" y el "lechero" repartieron puntos en Mar del Plata

En un partido que fue de más a menos, Aldosivi igualó 1 a 1 frente a Tristán Suárez en el "José María Minella", por la novena fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Tobías Cervera abrió el marcador a los 5´ de juego y Messiniti, a los 21´, marcó el tanto de la igualdad.

Pese a que la primera situación la tuvo la visita con Álvarez a los 4´, al minuto siguiente Indacoechea rechazó de cabeza y Cervera, de gran partido frente a Estudiantes, no dudó en ir para adelante; el juvenil del club encaró por la derecha, dejó a dos rivales en el camino y la pinchó como con la mano sobre la salida de Giovini para inflar la red del Minella (1-0).

Aunque el "tiburón" pegó primero, Tristán Suárez rompió la línea de cinco, Dátolo se liberó y se juntó con Ortega sobre el costado izquierdo. De ese modo, a los 21´ el histórico jugador de Banfield con suma delicadeza encontró a Montagnoli en el segundo palo, quien la bajó para que Messiniti de cabeza marque la igualdad (1-1).

El cuadro del Puerto sintió el golpe, pero aguantó la guapeza de Messiniti y el partido se abrió al palo por palo. Mientras que el equipo de la ciudad estuvo al borde del segundo grito con un centro de Iñíguez que se cerró y obligó a la volada del arquero "lechero", los contraataques del conjunto de Di Noia con Bergessio y una llegada de Miranda transformaron a Bruera en la figura de la primera parte.

Para el complemento, Tristán Suarez salió decidido y en 20´ complicó a los de "Teté" . Sin embargo, mediante la gran actuación del arquero "platense", que le ganó dos mano a mano seguidos a Bergessio y Miranda, el combinado portuense siguió en partido.

El "tiburón" no ofreció reacción y en paralelo, Messiniti enloqueció durante toda la segunda etapa a la defensa del elenco de la ciudad. Sobre la media hora, ensayó una palomita y se perdió, ésta vez sin la reacción de Bruera, el gol de los tres puntos.

Ya con Curuchet, De la Vega y Morello en cancha, quedó en evidencia que la ofensiva sin Riaño no es la misma y aunque atacó, las resoluciones no fueron las mejores. Si bien hubo buenas combinaciones en mitad de cancha, Aldosivi no encontró las caminos y casi sin complicar a Giovini, fue empate a uno en Mar del Plata.

SÍNTESIS

Goles: 5´ PT Cervera (ALD) y 21´ PT Messiniti (TRS).

Aldosivi (1): Bruera; Iñíguez, Guanini, Laquidain y Escobar; Lucero, Indacoechea y Olivares; Panaro, Cervera y Pereyra. DT: Fernando Quiroz.

Tristán Suárez (1): Giovini; Álvarez, Pared, Montagnoli y Pantaleone; Miranda, Vélez y Dátolo; Messiniti, Bergessio y Ortega. DT: Gabriel Di Noia.

Cambios en Aldosivi: 15' Morello por Lucero; 15' De la Vega por Pereyra; 24' Curuchet por Panaro; 40' Guerra por Cervera.

Cambios en Tristán Suárez: 21' Cardozo por Miranda; 40' Zarza por Messiniti; 40' Brambillo por Bergessio; 40' Villalba por Ortega.

Amonestados: 8'PT Lucero (ALD); 30' PT Cervera (ALD); 37' PT Ortega (TRS), 1' ST Iñíguez (ALD); 37' ST Velez (TRS); 47' ST Cardozo (TRS).

Juez: Diego Ceballos.

Estadio: "José María Minella".