Dalia Gutmann: "Coincidir entre lo que me encanta hacer y escuchar risas, me parece hermoso"

Dalia Gutmann es comediante, humorista y locutora egresada en el ISER. Se formó actoralmente en distintas escuelas. Es monologuista, fue voz en off de programas de tv., hizo doblajes, comerciales y cuando era más joven la vimos como notera de varios magazines televisivos.

Desde 2002 trabaja en diferentes medios -ama la radio y dice que le encanta hablar con voz de locutora-. Hace casi 20 años le picó el bichito del stand up y no paró.

Pasó por casi todos los escenarios porteños y también actuó en Mar del Plata, Rosario, Montevideo y Medellín. Sus monólogos generalmente están basados en vivencias personales o de su imaginación.

Nominada al Premio ACE por Mejor Espectáculo de Humor, Dalia llega el próximo 21 de abril al Centro de Arte Mar del Plata con su show Tengo cosas para Hacer.

Entre sesiones de terapia, clases de yoga y atención a sus dos hijos: Kiara y Federico, se suma a mi pedido de dividir por letras su +Chance!

+ = Cual es tu lado más positivo? / Coincidir entre lo que me encanta hacer y escuchar risas del otro lado, me parece hermoso.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Cuando empecé a ver shows de stand up en 2002. Me volví loca! Dije: esto me encanta, sentí que lo podía hacer. En el 2004, empecé a hacer cursos y el 2005 arranqué los primeros shows con otros comediantes y me di cuenta que la gente entraba quizás malhumorada o seria y se iba con otro humor, con otro semblante. Eso me hizo sentir como que valía la pena dedicarme a esto.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Me parece que vamos a un mundo donde está lleno de posibilidades por todos lados. Vengo del siglo pasado, donde todo era más acotado, donde había cuatro canales de televisión, donde si te querías comprar zapatillas tenías que ir a un horario determinado. Ahora tenemos la sensación de que podes hacer todo en cualquier momento. No hay límites, los límites se los tiene que poner uno. Estoy como tratando todo el tiempo de organizarme para poder concretar todo lo que quiero hacer. Muchas de esas cosas tienen que ver con mi tiempo que se reparte entre tratar de hacer comedia, hacer productos que generen comedia y criar lo mejor posible a mis hijos.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Tengo muchas políticas internas aunque también pienso: nunca digas nunca porque no sabes lo que te va a pasar en la vida. Soy muy geminiana. Quiero hacer todo al mismo tiempo: edificar una casa en el campo, tener un late night show y grabar una película... pero todavía esto de dejar todo, dedicarme a otra cosa y comenzar una vida nueva, no me llegó. Conociéndome un día me va a llegar. Tengo como una fantasía para dentro de unos años: agarrar el auto y salir a la ruta a vivir una aventura.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / No se. Evitaria por ejemplo si me proponen hacer una publicidad de medicamentos. Digo que no a cosas que van en contra de mis principios. Hoy por hoy digo que no, pero sí en un momento mi hipotecan la casa: digo sí a todo.

C = ¿Como conectás con tu lado espiritual? / En principio hacer teatro es uno de los grandes momentos en donde siento que me conecta. Es algo que me gusta hacer, que le llega a la gente y eso me parece milagroso. Soy bastante espiritual, aunque no parezca. Tengo una ansiedad loca, aunque bastante desarrollado ese lado y trato de manejarme con el concepto de tener fe siempre y de confiar en el devenir de los hechos. Escucho meditaciones y trato de de hacer algunas cosas para bajar un cambio.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Ay, pero qué pregunta tan difícil! Creo que hay algo en lo que creo y es en la reencarnación del alma. El cuerpo muere y el alma reencarna... en que: no lo se responder.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.