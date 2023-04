Soledad Acuña: "Con Milei hay muchos valores que nos distancian"

La Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y precandidata a Jefa de Gobierno, Soledad Acuña, habló en CNN Radio sobre el panorama político y social de la Argentina.

En comunicación con País Adolescente, con Fernando González, Acuña sentenció, en relación a la muerte del colectivero Daniel Barrientos y la posterior agresión a Sergio Berni: "Lo que vengo viendo hace varios meses es el agotamiento y los últimos coletazos de un modelo político, económico y social totalmente agotado". Y agregó: "Hay gente laburante harta y que no aguanta más, que no le alcanza el sueldo para fin de mes y se esfuerza todos los días para tener tener algo de comer en su casa".

A su vez se centró en la figura del Ministro de Seguridad bonaerense: "Lo que vimos con Berni es el ejemplo del perfil de político que no queremos más, perfiles prepotentes y creando teorías ridículas de lo que pasa".

También criticó al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por echarle la culpa al Gobierno de la Ciudad por lo ocurrido: "Son manotazos de ahogado de dirigentes que no tienen argumentación y fundamentación para la situación de lo que pasa. Llegan a un punto que inventan teorías ridículas y tiran responsabilidades para otro lado".

"Estas elecciones no van a ser unas elecciones más, tienen que ser el fin de un modelo y un nuevo comienzo para nuestro país y nuestra sociedad", abogó.

Sobre las internas dentro del PRO, Acuña destacó que dicho espacio "debe ofrecer al mejor candidato" y que ella tiene condiciones para serlo: "Sigo en carrera, trabajando en el marco de la candidatura a presidente de Horacio Rodríguez Larreta y desde ese lugar apostar a un cambio absoluto".

En este sentido comentó que entiende la postura de Mauricio Macri de apoyar la candidatura de Jorge Macri. Sin embargo, recalcó: "Yo vengo administrando hace ocho años el presupuesto más grande de la Ciudad de Buenos Aires, con un montón de responsabilidades y generando transformaciones importantes. Tengo el respaldo de otros dirigentes dentro del espacio político y tampoco me pidieron que me baje".

Por otro lado, la dirigente del PRO se distanció de Javier Milei: "Es peligroso sumar en un esquema a dirigentes que no crean en algunos valores de algunas instituciones democráticas o tengan propuestas extremas. Con Milei hay muchas cuestiones que nos distancian".

Y ahondó: "No creo en la política desde un lugar de la violencia y la agresión. Él es muy violento y agresivo en muchas circunstancias para hablar y hacer política. No creo en muchas de las medidas de fondo que plantea, que no han tenido resultados y no se han implementado en el país".

Por último, habló que se baraja la posibilidad de instaurar el sistema de boleta única en la Ciudad a la hora de las elecciones, para que se vote "con criterio local y pensando en la gobernabilidad" y no quede "empañado" por las discusiones nacionales. "Se va a analizar lo que sea menos costoso para los porteños, lo que genere más oportunidad de autonomía para la ciudad y garantice igualdad de condiciones para todos los candidatos", concluyó.