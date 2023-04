Bordaisco: “Mar del Plata merece más de quienes gobiernan la Provincia de Buenos Aires”

El senador provincial de Juntos, Ariel Martínez Bordaisco, evaluó la congestión de la autovía 2 en el comienzo y final de Semana Santa: “Sigue siendo un embudo para autos, y la Provincia no hace nada”, apuntó.

“A fines de noviembre de 2022 propusimos en la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear un fondo de financiamiento permanente para la ampliación y mantenimiento de la ruta 2, que crea, además, una comisión integrada por legisladores, intendentes de la zona, el concesionario de la ruta y representantes de la Cámara de Turismo de la Provincia para generar consensos sobre un recurso estratégico a nivel turístico y productivo”, explicó Bordaisco.

Según el proyecto del legislador marplatense, hace 13 años se había dado el visto a la ampliación y explotación de la Red Vial del Atlántico, que ponía en concesión por 30 años la red, que también incluye las rutas 11, 63, 56 y 74 y 36. Esa iniciativa establecía un tercer carril en cada dirección entre Dolores y la intersección de la autovía con la ruta 36, a la altura de Berazategui: “Ese hubiera sido un primer paso y hoy, 13 años después, ya tendríamos que estar pensando en que termine en Mar del Plata, con todo lo que eso significaría para turismo local. Pero siempre estamos empezando de cero”, sostuvo.

Y agregó: “¿Quién no escuchó el cálculo que hacen quienes nos visitan para no tardar siete u ocho horas en volver a sus destinos, cuando el viaje no debería durar más de cuatro? Viajes en horarios imposibles para evitar ir desde o hasta Dolores a paso de hombre".

"Lo escuchamos todos, menos el gobierno en su planificación de infraestructura. La Costa Atlántica y, fundamentalmente, Mar del Palta merece más de quienes gobiernan la Provincia de Buenos Aires”, concluyó.