Dengue: el Gobierno advierte que se está igualando al brote de 2020 y que habrá más casos

El Gobierno advirtió que el brote de dengue está igualando al ocurrido en 2020 y señaló que todavía hay “varias semanas por delante con aumento del número de casos”.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, explicó que si bien todos los años se registran infecciones de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti para esta época, “cada tres o cuatro años hay un aumento considerable de casos” y que este nuevo brote está igualando al récord que fue en 2020.

“Lo que se observa epidemiológicamente es que cada brote que sucede cada tres o cuatro años es mayor que el último y eso es lo que estamos viendo en Argentina, estamos igualando el brote de 2020 y todavía tenemos unas semanas por delante con aumento del número de casos”, dijo la titular de la cartera sanitaria nacional en diálogo con Radio 10.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional que publica la cartera sanitaria semanalmente, hasta la semana epidemiológica 13 de 2023 (es decir hasta el 01/04) se notificaron en el país 28.235 casos de dengue, de los cuales el 90% contrajo la infección en la Argentina. Además, hasta el momento, se reportaron 22 muertes en todo el territorio.

“Venimos trabajando con todas las provincias para poder atacar y prevenir el dengue, estamos trabajando muchísimo con una campaña de prevención y con las medidas de control. Hay que prevenir la proliferación de las larvas que es a partir de donde nacen los mosquitos y se sostiene el vector de la enfermedad”, dijo la funcionaria.

En la misma línea, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak dijo que el gobierno sabía que este año se produciría una “epidemia de dengue”, y señaló que la enfermedad ya tiene circulación viral en 14 jurisdicciones.

El funcionario insistió en que “el panorama que tenemos es el esperable; sabíamos que este año tendríamos una epidemia de dengue”, pero aclaró que “lo más raro fue la de chikungunya que se sumó”.

“En la provincia tuvimos un caso de una persona que llegó enferma de afuera. Y el riesgo es para quienes ya tuvieron el virus en años anteriores”, aseveró ante la posibilidad de desarrollar dengue grave cuando se trata de infecciones con diferentes serotipos.

Según el último reporte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se registraron 1168 casos de dengue, de los cuales 1123 son autóctonos y 45 importados principalmente de Bolivia y Paraguay.

En cuanto a la fiebre chikungunya, se registraron 314 casos, de los cuales 217 son autóctonos y 97 importados principalmente de Paraguay.

El ministro de Salud bonaerense destacó el trabajo realizado por el gobierno en el descacharreo “en los meses de invierno y primavera en lugares donde sabíamos que el año anterior hubo más reservorio de moquitos”.

También aclaró que “al encontrar un caso en el sistema de salud, vamos a la manzana del barrio a descacharrear y fumigamos para evitar nuevos contagios” y agregó que la enfermedad tiene pocos casos letales pero es muy molesta y dolorosa en un periodo corto de tiempo.

Entre las recomendaciones del Ministerio de Salud, Vizzotti enumeró el descacharrado para evitar recipientes con agua estancada en las casas y terrenos baldíos, esto incluye los neumáticos, el lugar donde toman agua las mascotas, etc.

La ministra señaló que la fumigación es parte del abordaje integral de la enfermedad pero no constituye la medida más importante o excluyente, porque al fumigar se mata el mosquito que está vivo pero pueden quedar vivas las larvas que son las responsables del aumento de la población de mosquitos Aedes aegypti.

En el interior bonaerense

Por su parte, el titular de la Región Sanitaria VIII, que depende del Ministerio bonaerense de Salud, Gaston Vargas, informó hoy que hay 6 casos de dengue en la región (16 municipios) de los cuales dos son autóctonos.

Al referirse a los dos casos autóctonos en la localidad de Santa Teresita, partido de La Costa, el sanitarista explicó que “se trata de dos personas que no han viajado en el último tiempo, y si bien son casos que no requieren internación, que no son graves, se ha demostrado que el mosquito aedes aegypti circula en esa localidad”.

“Sabemos que ante ello, tanto la provincia como la municipalidad fumigan diariamente y controlan que no haya estancamiento de agua o recipientes en lo que pudiera haber acumulación de líquidos para evitar la reproducción y propagación del vector”, indicó.

Asimismo, al referirse sobre los otros cuatro casos restantes, tres en Mar del Plata y uno en la ciudad serrana de Tandil, Vargas dijo que “son casos importados, de personas que han viajado en las últimas semanas a provincias del norte del país y han sido picados por el mosquito”.

“Son personas que han regresado, presentaron síntomas, hicieron la consulta pertinente, que en ningún momento requirieron internación y tras los análisis correspondientes se ha comprobado por serología que era dengue”.

“Es decir que en 15 de los 16 municipios que integran la región sanitaria VIII, no hay circulación del mosquito dando vueltas con el vector Aedes aegypti, lo que nos genera tranquilidad”, manifestó el funcionario provincial.

La región sanitaria VIII, con sede en Mar del Plata, la integran los municipios de General Lavalle, Maipú, Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga, General Guido, Ayacucho, Tandil, Balcarce, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano. (DIB)