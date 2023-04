Construyendo General Pueyrredon le dijo no a Patricia Bullrich

Esteban Poloni, referente de la plataforma vecinal marplatense Construyendo General Pueyrredon, anunció que no acompañará a la línea oficial del espacio bonaerense Vecinalistas —un conjunto de agrupaciones vecinales de toda la Provincia— sobre la intención de conformar una alianza con el sector de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio.

Ciertos sectores de Vecinalistas anunciaron la inminente alianza con la presidenta del PRO, asegurando que es la mejor opción para el espacio: “solo con un acuerdo más amplio podemos competir en estas elecciones y sobrevivir”.

Poloni encabeza una línea disidente dentro de Vecinalistas que se opone a la alianza con Bullrich. “Nosotros dialogamos con todos pero no nos convence su propuesta y no creo que sume para construir una mejor Provincia, que es en definitiva lo que todos queremos”, aseguró el dirigente marplatense. “No estamos de acuerdo con Bulrrich. Estamos muy lejos ideológicamente de los valores que representa y no creemos que sean los necesarios para sacar a la Provincia adelante. El PRO siendo oficialismo en Mar del Plata no logró desarrollar la ciudad siendo oficialismo durante ocho años. Muy por el contrario, no generó más que desidia y pobreza”.

Esteban Poloni aclaró que no está cerrado a negociaciones: “si podemos consensuar un frente donde el vecinalismo esté representado, donde los vecinos estén representados y podamos asegurar una alternativa para toda la Provincia, yo voy a ser el primero en conformar un espacio de consenso que evite la grieta. Me obsesiona encontrar soluciones para los vecinos”, deslizó Poloni.

El médico Santiago Ledesma, referente de Construyendo, confirmó que seguirán con las actividades que venían realizando, entre ellas, conversaciones con comerciantes, empresarios, visitas a vecinos, y el trabajo en conjunto con los equipos técnicos para encarar las propuestas que vienen desarrollando desde el espacio. “La verdad que estamos muy desilusionados con la decisión que tomaron desde Vecinalistas”, afirmó Ledesma.