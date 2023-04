PRIMUS designó a Johanna Jaramillo Espinoza como Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica y el Caribe

PRIMUS, la marca hecha para Gamers y desarrollada por Gamers, anunció que Johanna Jaramillo Espinoza fue designada como Gerente Regional de Ventas para Latinoamérica y el Caribe. La ejecutiva tendrá por objetivos continuar fortaleciendo el desarrollo de la marca en la región, así como incrementar la distribución y participación en cada uno de los mercados.

“En esta nueva etapa seré responsable del resultado comercial de PRIMUS para Latam y Caribe en los diferentes canales de distribución. Será mi responsabilidad dirigir el equipo de Gerentes de Territorio de Ventas, influenciar y trabajar en conjunto para lograr los objetivos regionales”, dijo Johanna Jaramillo Espinoza, quien añadió: “Asimismo, nos enfocaremos en nuestros clientes de acuerdo con sus distintos canales, tamaño y complejidad para desarrollarlos como socios estratégicos. En esta línea, trabajaremos estrategias en distintas categorías de productos para brindar ventajas competitivas. En los distintos territorios, junto a los equipos locales, apuntamos a incrementar los puntos de venta con exhibiciones y comunicación experiencial al consumidor para, así, garantizar compra múltiple, incrementando el desembolso y destacándonos de los competidores”.

“Al dirigir varios mercados y canales, mi objetivo es influenciar a mis colaboradores, socios estratégicos y colegas para que PRIMUS sea un nombre cada vez más relevante en el mundo del gaming y agregue valor a nuestros clientes. No basta con tener presencia en los puntos de venta on line y off line, también debemos lograr comprometer a los consumidores y compradores con la marca. Una estrategia 360° con el mensaje correcto, ubicación adecuada e implementaciones colaborativas forman un conjunto de acciones que lleva a la fidelización y entendimiento del consumidor”, explicó Johanna Jaramillo Espinoza.

La flamante Gerente Regional de Ventas de PRIMUS subrayó la expectativa de incrementar la distribución y participación del mercado latinoamericano y del Caribe, donde se espera aumentar el reconocimiento de la marca como una línea de gaming de alta performance a un precio competitivo. “Queremos ofrecer soluciones a varios grupos objetivos. En nuestro conocimiento del consumidor final, con nuestros productos llegamos a una variedad de segmentos, como profesionales que trabajan en home office, influencers que buscan equipos de calidad para sus actividades, papás ‘cool’ que gustan de tener lo último en tecnología para divertirse solos o en familia y fans de la franquicia Star Wars. Estos segmentos son una gran oportunidad de crecimiento para nosotros”, afirmó.

“De cara a los próximos meses, también pondremos mucha energía en realizar un refresco de la marca mediante nuevos lanzamientos de productos. Esto nos abrirá la puerta de nuevos segmentos que nos permitirán dar valor agregado mediante variedad, precios competitivos, rentabilidad, garantía y apoyo de marca”, indicó Johanna Jaramillo Espinoza, quien concluyó: “Tuvimos un excelente resultado en 2022 y comienzos de 2023 con la franquicia Star Wars, enfocada en los productos de la colección The Mandalorian. Este año, PRIMUS está trabajando en nuevos proyectos con la franquicia Disney, lo que contribuirá a nuestra aspiración de superar los resultados ya obtenidos y seguir afianzándonos como una marca innovadora”.

“En línea con nuestro plan estratégico de negocios 2023, seguimos avanzando con especial foco en el desarrollo comercial y la expansión de la marca. En este contexto, hemos sumado a nuestro equipo a Johanna Jaramillo Espinoza para liderar las operaciones en Latinoamérica y el Caribe”, dijo Bruno García, Vicepresidente de Ventas y Marketing para América Latina de Accvent. Y agregó: “Tenemos grandes expectativas y estamos convencidos de que con la trayectoria, el talento y todo el expertise de Johanna en la industria IT, junto a su profundo conocimiento de distribución y retail de la región, podrá superar los nuevos objetivos y cumplir con éxito los planes de PRIMUS”.

Acerca de Johanna Jaramillo Espinoza

Johanna es una profesional que se ha consolidado como líder del área Comercial y Marketing con MBA y experiencia en empresas multinacionales y nacionales de los sectores de consumo masivo, tecnología, cuidado personal y automotriz.

Con extensa carrera comercial en varios países de Latinoamérica, a partir del año 2008 trabajó en Energizer Holding, donde ocupó cargos relevantes como Gerente Senior de Ventas y otros de alcance regional para Latam. En 2023, ingresó a la estructura de PRIMUS como Gerente Regional de Ventas.

Johanna es casada y madre de dos niños. Amante del arte, practica piano, danza aérea y contemporánea.

Acerca de PRIMUS

“Primus inter Primus”, “Primero entre los primeros”

PRIMUS es una marca innovadora de productos para juegos de video, cuyo centro de operaciones se encuentra ubicado en la ciudad de Miami. La marca es parte del grupo Accvent y cuenta con una amplia red de distribución en más de 45 países en la región de América Latina y el Caribe.

Para mayor información: www.primusgaming.com

Facebook: http://bit.ly/2H0CgcTPE-FB-PR | Instagram: http://bit.ly/2Td5R9IIG-PE