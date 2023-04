Cristian Ritondo: "Kicillof no habla de inseguridad"

Cristian Ritondo, Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires y Presidente del bloque PRO, charló en CNN Radio en relación a las internas dentro de Juntos por el Cambio, la seguridad bonaerense y la situación en el Club Atlético Independiente.

"Creo que no hubo tanta pelea, en un año electoral, uno tiene que plantar posiciones sobre qué está bien y qué está mal. Y no me parece escandaloso que fijemos posición", resaltó Ritondo en La Mañana de CNN, con Nacho Girón. Y agregó: "Para mí es un tema que pasó y no va a partir ni va a romper a Juntos por el Cambio".

A su vez, rememoró: "Así como critiqué el cambio de reglas electorales en otros lugares del país, critiqué la decisión de la Ciudad".

En cuanto a la seguridad en la provincia de Buenos Aires sentenció que el gobernador, Axel Kicillof, "no lo siente, no habla de inseguridad". Y criticó la aparición del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en la General Paz: "No es mi estilo, la presencia no es donde están las cámaras".

En este sentido, adelantó que la campaña de Juntos por el Cambio en la provincia será con propuestas. "Mis años en la provincia me dan una experiencia distinta a la que puede tener Diego Santilli", se diferenció Ritondo.

Por otro lado, Ritondo puntualizó que la situación "sobrepasó" al expresidente del club Independiente, Fabián Doman. Y que él no habla de "defraudación".

"Si no ordenás lo económico, no podés ordenar lo deportivo", clarificó el dirigente. Y explicó: "No estoy para asumir la presidencia de Independiente, y además no puedo porque estoy en la Comisión Interna. No puedo y no tengo el tiempo".

Y concluyó: "Siempre voy a apoyar a la institución porque soy de Independiente".