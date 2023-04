Juan Pablo Arenaza: "Larreta no decide quién es candidato; esto no es Formosa"

Juan Pablo Arenaza, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO-Juntos por el Cambio, aseguró en CNN Radio que “está cosa de globitos y que pensamos todos lo mismo no existe”, aunque aclaró que “la unión de Juntos por el Cambio no está en discusión”.

En La Mañana de CNN, con Nacho Girón, el jefe de campaña de Patricia Bullrich lanzó: “Tranquilo Larreta: vos no tenés que mirar ningún papel. Y en todo caso los tienen que verlo están en la Justicia electoral. Larreta no decide quién es el candidato. Esto no es Formosa donde hay dedazo. El PRO no actúa así y es lo que criticamos”.

Asimismo, Arenaza remarcó que “la unión de Juntos por el Cambio no está en discusión. Va a haber discusión y fuerte porque las cosas se tienen que plantear y hay que exponer lo que se quiere hacer. La gente va a elegir qué tipo de conducción prefiere de Juntos por el Cambio. No somos iguales, es obvio que no somos iguales”.

Sobre la definición de Larreta de desdoblar las elecciones en la Ciudad, afirmó: “No estamos de acuerdo con eso, pero fue claro y toma decisiones unilaterales. Tendrá que explicárselo a la sociedad”.

“La situación implica el debate que hay que tener. Hace 20 años trabajo con una dirigente como Patricia Bullrich que no tiene pelos en la lengua. Lo más franco es que ocurra lo que está sucediendo. Está cosa de globitos y que pensamos todos lo mismo no existe”, añadió.

Y finalizó: “Eso es marketing berreta para engañar a la gente. Si estuviéramos todos de acuerdo, no iríamos a las PASO”.