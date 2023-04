Reclaman transporte escolar para alumnos de la secundaria 5

A través de un comunicado los padres de los alumnos que asisten a la Escuela de Educación Secundaria N° 5 en la Villa Laguna La Brava, Partido de Balcarce quieren hacer saber a los vecinos de General Pueyrredón que "53 niños no han podido comenzar en forma regular a tomar clases, privados de asistir por la falta del transporte escolar, siendo esta escuela de condición rural por lo que no tiene otro tipo de transporte que les permita tener acceso, si no es el que debe proveer el Consejo Escolar".

La EES 5 está ubicada en el kilómetro 38,5 de la ruta Nacional 226 y concurren allí alumnos de diversas zonas de Estancias y campos aledaños, la ciudad de Balcarce y Barrios del Municipio de General Pueyrredón como lo son Colinas Verdes, San Carlos, Gloria de la Peregrina y Sierra de los Padres. Cabe señalar que el servicio de transporte escolar número 37 es el que cubría el recorrido mencionado, fue creado y avalado por la Provincia de Buenos Aires.

"Como se mencionó anteriormente 53 de estos alumnos residentes en los barrios de General Pueyrredón mencionados no han comenzado el ciclo escolar, habiendo pasado ya un mes del inicio de clases, y sin vistas a que el problema se resuelva en lo inmediato, ante la negativa del contratista de transporte de brindar el servicio del recorrido número 37, aludiendo un aumento de los costos, por lo que no brinda el transporte, y no ha sido reemplazado por ninguna solución alternativa, comprometiendo severamente la accesibilidad a la educación", continúa el comunicado.

"La responsabilidad de ordenar y vehiculizar el servicio de transporte escolar es exclusiva del Consejo Escolar del Municipio de General Pueyrredón a través de su Comisión de Transporte, que dirige la Consejera Escolar Celeste González Bracciale que hasta ahora sigue sin encontrar la solución a la grave problemática descripta", agregaron los padres.

Asimismo informaron que "los objetivos de esta Comisión es la de garantizar a través del Transporte el acceso a la educación, en aquellos casos que los estudiantes por motivos de distancia, logística familiar o necesidades especiales no pudieran acceder a la escuela”.

"Mientras tanto se resuelva este problema administrativo, nuestros hijos no asisten a clase. Es oportuno señalar que los colegios de las zonas mencionadas no disponen de vacantes para estos alumnos", menciona el texto.

"Por lo expuesto se solicita al Consejo Escolar del Municipio de General Pueyrredón arbitre a la brevedad posible, una solución duradera para este serio problema. El Estado Municipal de General Pueyrredón, a través de su Consejo Escolar, es el garante que a los ciudadanos que habitan en la jurisdicción, se les otorgue el derecho inalienable y constitucional para que sus hijos tengan una adecuada educación", cerró el comunicado de los padres.