Taxistas y remiseros endurecieron el reclamo y pidieron por "más licencias"

Los taxistas y remiseros de Mar del Plata retomaron las jornadas de manifestación en búsqueda de mejoras laborales y reclamos hacia la municipalidad. En esta oportunidad, el jueves amaneció con un paro y movilización, tal y como habían anunciado, de 9 a 14, concentrado en 14 de julio y Libertad.

Sin embargo, el paro no será total ya que desde SIMPETAX y taxistas titulares independientes comunicaron que "no adhieren a la medida de fuerza.

Sobre esto, desde la Federación de Conductores de Taxis, Miguel González expresó: "Todas las entidades nos pusimos de acuerdo en que a partir de las 9 empecemos a concentrar y a determinar lo que digan las bases para ver a donde vamos a movilizar. Los remiseros están en Tucumán y Roca y cuando nos pongamos de acuerdo, los llamaremos para movilizar a donde definamos entre todos".

En cuanto al sector que disidió de la medida de paro, SIMPETAX y taxistas titulares independientes, González dijo: "No sé quienes son. Dicen que tienen un sindicato pero en el último aumento que pedimos, les requerimos que traigan los papeles y no los tienen. Se autoproclamaron pero primero que presenten la personalidad gremial o jurídica si la tienen, que traigan el acta constitutiva como le pedimos en el último aumento".

"No podemos pretender que todos pensemos igual, pero si 11 entidades pensamos igual y una diferente, no quiere decir que represente más que nosotros. Yo los llamaría paracaidistas de la actividad. Hoy acá estamos todas las entidades y las radios", aclaró el referente.

"Tuvimos reuniones con el oficialismo a partir de enero pero con gente que no define. Si nosotros vamos con una propuesta como para firmar un acta de acuerdo y tener una convivencia en paz, buscar la solución. No puede ser que nos citen y la primera que estaba era la concejal González que es quien quiere presentar un proyecto en contra de nuestra actividad. Acá primero tendría que asesorarse", sumó González.

"Ahora decidiremos con las bases, los pasos a seguir. Estamos esperando a los otros dirigentes que están recorriendo las paradas para que tomen consciencia y vengan", aclararon desde el sector.

"Por qué romper lo que está organizado. Por qué no hacer una mesa de trabajo y ver dónde faltan licencias. No hay ningún problema, que otorguen más si la ausencia de autos es el problema. No rompamos lo que está establecido", concluyó el referente.